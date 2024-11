Ksiądz za Szczytna w stanie krytycznym. 27-latek usłyszał zarzut. Nowe informacje w sprawie

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 72-letniego duchownego, księdza Lecha Lachowicza. Incydent miał miejsce w niedzielę wieczorem, a obecnie duchowny przebywa w szpitalu w Olsztynie na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), walcząc o życie. Stan zdrowia duchownego jest nadal krytyczny – ksiądz pozostaje nieprzytomny, co potwierdził rzecznik kurii w Olsztynie, ks. Marcin Sawicki.

Brutalna napaść na księdza. 27-latek trafi do aresztu

Z ustaleń prokuratury wynika, że 27-latek zaatakował proboszcza metalowym toporkiem, zadając mu liczne ciosy w głowę, co spowodowało poważne obrażenia, w tym złamanie kości czaszki oraz obrzęk mózgu. Ksiądz ma także rozległą ranę na twarzy.

Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski, oskarżony przyznał, że jego celem było pozbawienie duchownego życia, a następnie dokonanie rabunku. Mężczyzna został jednak spłoszony przez gosposię księdza, której – według jego zeznań – nie zamierzał zrobić krzywdy.

W trakcie trzygodzinnego przesłuchania podejrzany opisał motywy swojej napaści, wskazując, że planował pozbawić proboszcza życia w celu uzyskania korzyści majątkowej. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego, argumentując to powagą zarzutów i wysoką karą, która grozi oskarżonemu – w przypadku uznania go za winnego, 27-latek może zostać skazany nawet na dożywotnie więzienie.

Śledztwo i opinie biegłych

Przed przystąpieniem do przesłuchania podejrzanego prokuratura zabezpieczyła dowody i uzyskała opinie biegłych. Przeprowadzone analizy obejmują stan zdrowia poszkodowanego oraz ślady biologiczne znalezione na miejscu zdarzenia.

Prokuratorzy planują także skierować Szymona K. na badania psychiatryczne, które mają pomóc w ustaleniu jego poczytalności w chwili popełnienia czynu. Tego rodzaju badania są standardową procedurą w sprawach dotyczących poważnych przestępstw, szczególnie gdy istnieją przesłanki sugerujące, że sprawca mógł działać pod wpływem zaburzeń psychicznych.

Reakcja kurii

Ksiądz Lech Lachowicz, który od lat pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Brata Alberta w Szczytnie, jest postacią cenioną i szanowaną w lokalnej społeczności. To on przyczynił się do budowy obecnego kościoła, angażując się w rozwój parafii i organizując życie religijne mieszkańców. W wieku 72 lat duchowny nadal aktywnie sprawował posługę, ciesząc się autorytetem i zaufaniem wiernych.

Napaść na księdza wywołała głęboki wstrząs w społeczności parafialnej oraz wśród duchownych. Kuria Archidiecezji Warmińskiej wyraziła żal i zaniepokojenie stanem zdrowia księdza Lachowicza. Wierni z parafii i okolicznych miejscowości organizują modlitwy o zdrowie proboszcza, a także wyrażają solidarność z jego rodziną i parafią.

Rzecznik kurii, ks. Marcin Sawicki, przekazał mediom, że stan duchownego jest bardzo poważny, a rokowania są niepewne. Dodał, że kuria współpracuje z policją i prokuraturą, przekazując wszelkie niezbędne informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności ataku.

