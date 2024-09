Zabójstwo drogowe w polskim prawie? Ministerstwo zapowiada „intensywne prace”

W nocy z 14 na 15 września na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do bulwersującego opinię publiczną wypadku. 27-letni Łukasz Ż. wjechał z impetem w tył auta, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona i dzieci trafili do szpitala. W wypadku ucierpiała także 22-letnia Paulina, która była partnerką Łukasza Ż. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Jednak Łukasz Ż. nie przejął się ranną kobietą. Nie tylko nie udzielił jej pomocy, ale wraz z trzema kolegami mieli odganiać tych, którzy próbowali pomóc poszkodowanych.

Łukasz Ż. zatrzymany w Niemczech

Łukasz Ż. tuż po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. W czwartek 19 września został zatrzymany na terenie Niemiec i tymczasowo aresztowany. Nie zgodził się na dobrowolną ekstradycję do Polski. W piątek prokuratura poinformowała o aresztowaniu pięciu osób w tej sprawie.

Sprawa tym bardziej zbulwersowała opinię publiczną, że Łukasz Ż. już wcześniej był karany za jazdę pod wpływem alkoholu. W sumie wobec podejrzanego toczyło się pięć postępowań karnych, w których raz został skazany na bezwzględną karę więzienia. Wśród zarzutów były także posiadanie narkotyków, oszustwo i groźby karalne.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie

W związku ze społecznym oburzeniem Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w piątek 20 września w portalu X, że w najbliższych dniach prowadzone będą intensywne prace dotyczące rozwiązań prawnych ukierunkowanych na zapewnienie maksymalnie wysokiej skuteczności państwa w walce z przestępczością na polskich drogach. Prace będą prowadzone we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„W ramach prac analizie poddane zostaną m. in. pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty zmian przepisów, takie jak wprowadzenie do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, stworzenie systemu identyfikacji na drogach osób z orzeczonymi zakazami prowadzenia pojazdów czy też przepadek pojazdu kierowanego przez osobę posiadającą zakaz jego prowadzenia” – czytamy. „Przedmiotem szczególnie wnikliwej analizy będą także okoliczności wypadku z udziałem zatrzymanego wczoraj Łukasza Ż., w tym skuteczność orzekanych wobec niego zakazów prowadzenia pojazdu” – dodano w komunikacie.

