Pilna decyzja prokuratury ws. tragicznego wypadku na A1. Bodnar o „powrocie do śledztwa"

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk podjął decyzję o przekazaniu akt trzech spraw związanych z tragicznym wypadkiem na autostradzie A1, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku, do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Akta te zostaną następnie skierowane do prokuratur okręgowych, które zajmą się dalszym prowadzeniem śledztwa.

W wyniku zdarzenia, które miało miejsce 16 września 2023 roku, zginęła trzyosobowa rodzina, a podejrzanym w sprawie jest Sebastian Majtczak, który obecnie przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polskie władze starają się o jego ekstradycję, jednak Majtczak niedawno otrzymał tzw. złotą wizę, co może skomplikować proces sprowadzenia go do kraju. Sebastian Majtczak i wypadek na A1. Pilna decyzja prokuratury Według Prokuratury Krajowej, w trakcie badania trzech postępowań związanych z wypadkiem ustalono, że konieczne jest natychmiastowe uzupełnienie materiału dowodowego, aby wyjaśnić kluczowe okoliczności zdarzenia. Z tego powodu akta zostały przekazane do Katowic, aby tamtejsza Prokuratura Regionalna wyznaczyła odpowiednie jednostki do dalszego prowadzenia sprawy. Międzynarodowy charakter sprawy Sebastian Majtczak, podejrzany o spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, może zostać skazany na karę do ośmiu lat więzienia. Prokuratura Krajowa aktywnie próbuje sprowadzić w tym celu do Polski. Sprawa nabiera międzynarodowego charakteru, ponieważ minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski planuje spotkać się ze swoim odpowiednikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podczas jego wizyty w USA, aby omówić możliwość wydania Majtczaka Polsce. „Prokuratura wraca do śledztwa ws. okoliczności wypadku na A1 z udziałem Sebastiana M. Niezależnie od tego kontynuowane są działania dot. ekstradycji z ZEA. Dziękuję Radosławowi Sikorskiemu za współpracę" — napisał Adam Bodnar na platformie X (Twitter), który udostępnił przy okazji komunikat prokuratury. twitter Sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród badanych postępowań znajdują się również akta Prokuratury Okręgowej w Płocku oraz akta nieprawomocnie umorzonego śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, które dotyczyły zachowania funkcjonariuszy z komendy miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Czytaj też:

