Szczęście na wyciągnięcie ręki. Ekspertka przedstawiła „receptę”

Jessica Weiss od 15 lat zajmuje się badaniem czynników, które sprawiają, że ludzie czują się szczęśliwi. Ekspertka odbyła rozmowy z osobami, które wywodzą się z różnych środowisk, są zatrudnione na odmiennych stanowiskach, a także mają różny status rodzinny czy poziom zarobków. Lata pracy umożliwiły jej sformułowanie kilku czynników, które – niezależnie od wszystkich innych okoliczności – mogą przyczynić się do osiągnięcia szczęścia.

Szczęście na wyciągnięcie ręki. Kilka podpowiedzi

„Recepta” na szczęście została opublikowana na portalu CNBS. Pierwszy punkt dotyczy „priorytetowego traktowania przyjaźni”, co oznacza, że należy dbać o relacje, a wspólny czas z bliskimi organizować tak, aby był on wykorzystany w wysoce jakościowy sposób. Ekspertka doradza także, żeby postawić na „strategiczny odpoczynek”, czyli przeplatać np. aktywności wymagające zdolności logicznych z tymi o charakterze fizycznym. Właśnie ta różnorodność może sprawić, że regeneracja będzie przebiegała w efektywny sposób.

Weiss poleca także, aby nie zapominać o twórczych aktywnościach, do których zalicza m.in. gotowanie czy malowanie. Jak przekonuje, kiedy człowiek tworzy coś nowego, jego mózg rozświetla się w wyjątkowy sposób, którego nie zapewni scrollowanie treści na telefonie komórkowym.

Maniak, mikropołączenia i nieustanny postęp

W kolejnym punkcie Weiss przekonuje, żeby „nie bać się być maniakiem”. Jak to rozumieć? Jeżeli jest aktywność, która kogoś pasjonuje i dzięki niej odczuwa wytchnienie, trzeba starać się do niej wracać. Ekspertka podpowiada także, aby wyznaczyć granicę między życiem zawodowym a prywatnym, a po godzinach pracy odcinać się od obowiązków np. odczytywania służbowych maili.

Jessica Weiss przekonuje, że każdy człowiek powinien nauczyć się, jak właściwie zarządzać swoją energią i do niej dostosowywać podejmowane aktywności. Zachęca również, aby „wykorzystywać mikropołączenia” i podkreśla, że rozmowy z przypadkowymi osobami, do których może dojść w miejscach publicznych, mogą być tzw. wzmacniaczem szczęścia. W ostatnim punkcie ekspertka podkreśliła, że ważne jest również to, aby zadbać o stopniowe, ale jednocześnie regularne osiąganie postępu na różnych polach, a świętowanie małych zwycięstw z pewnością przyczyni się do poprawy nastroju.

