Naukowcy chcą odblokować radykalne terapie przedłużające ludzkie życie. „Zwariowany pomysł”

W poszukiwaniu sekretu dłuższego życia naukowcy biorą na celownik królową pszczół. Eksperci chcą zbadać jak to się dzieje, że mimo niemal identycznego DNA są większe w porównaniu do robotnic, są płodne przez całe życie i przeżywają lata w porównaniu do miesięcy. Naukowcy mają nadzieję, że zagłębienie się w sekretne życie pszczół odblokuje radykalne terapie wydłużające ludzkie życie – donosi The Guardian.

Badania wspiera brytyjski rządowy organ o wartości 800 milionów funtów. Środki są przeznaczane na badania o wysokim ryzyku i nagrodzie, które z jednej strony mogą zakończyć się niepowodzeniem, ale w przypadku sukcesu mogą zmienić społeczeństwo. – To właśnie te zwariowane pomysły mają potencjał, aby naprawdę zmienić życie wszystkich ludzi – skomentował jeden z dyrektorów programu Yannick Wurm, odpowiedzialny za badania pszczół, os, mrówek i termitów.

Naukowcy dostali miliony na eksperymentalne badania. Dzięki pszczołom uda się wydłużyć życie?

Każdy z dyrektorów dostał do dyspozycji 50 mln funtów na badania. Projekty potrwają od trzech do pięciu lat, ale być może na ich owoce będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej. – Jeśli będziemy w stanie rozwikłać i odtworzyć sposób, w jaki natura poradziła sobie z tymi wyzwaniami, może to mieć przełomowe znaczenie dla wstrzymania starzenia się, ludzkiej płodności, transportu narządów i zapewnienia nowych sposobów walki z chorobami – kontynuował profesor.

W ulu robotnice karmią królową mleczkiem pszczelim, bogatą w składniki odżywcze i witaminy wydzieliną, która, jak się uważa, przyczynia się do dłuższego życia pszczół, wraz ze specyficznymi przeciwutleniaczami i mikrobiomami jelitowymi. W ubiegłym roku naukowcy przedłużyli życie pszczół robotnic poprzez przeszczepienie mikrobiomów jelitowych od królowych.

