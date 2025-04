Dlaczego włosy siwieją? Najnowsze badania pokazują, że ten proces można zatrzymać

or DNA15

Źródło: Shutterstock / or DNA15

Siwienie włosów to jedno z najbardziej oczywistych oznak upływającego czasu. Dla wielu osób to naturalna kolej rzeczy, którą akceptują z godnością. Inni szukają sposobów, by ten proces spowolnić lub nawet odwrócić. Czy mamy wpływ na kolor naszych włosów? Badania naukowe rzucają nowe światło na temat siwienia, ale odpowiedzi wciąż są bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać.