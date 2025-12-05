Wielka głowa Maty koło jarmarku świątecznego. Warszawiacy zaskoczeni

Większości Michała Matczaka przedstawiać nie trzeba – jedni znają go za sprawą muzyki, drudzy za sprawą kontrowersji, trzeci przez pryzmat jego ojca, prawnika Marcina Matczaka. Wystarczającym dowodem jego popularności niech będzie fakt, że tego lata udało mu się w niecałą dobę od startu oficjalnej sprzedaży biletów wyprzedać cały Stadion Narodowy.

Ale wyprzedanie przez Matę stadionu to nie wszystko. W tegorocznym Spotify Wrapped to właśnie warszawski raper został numerem jeden w Polsce pod względem łącznego czasu odsłuchu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I to także nie wszystko.

Poza byciem numerem jeden wśród wykonawców, młody muzyk uplasował się w topce w dwóch kolejnych kategoriach. Dwa jego utwory – „KAMIKAZE” oraz „up! up! up!” – znalazły się kolejno na piątym i dziewiątym miejscu wśród najczęściej słuchanych kawałków, a dwa jego krążki – debiutanckie „100 dni do matury” oraz wydany rok później „Młody Matczak” – analogicznie na czwartym oraz siódmym miejscu wśród albumów.

Wielka głowa Maty w centrum Warszawy. Co tam robi?

Właśnie dzięki tym wynikom w nocy z czwartku na piątek tuż pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, vis a vis alei Jerozolimskich, stanęła pięciometrowa, piaskowa głowa muzyka, którego rozpoznać można za sprawą charakterystycznych, intensywnie czerwonych włosów. „Jak coś to od dziś pod PKiN stoi moja 5 metrowa głowa z piasku. Dziękuję @spotifypoland” – poinformował w środku nocy w mediach społecznościowych raper.

Materiał, z którego wykonano posąd jest nieprzypadkowy. Nawiązuje do wydanej w te wakacje EP-ki „2039: ZŁOTE PIASKI”. Stylistycznie posąg bardzo przypomina głowę amerykańskiego rapera Travisa Scotta z okładki jego albumu „Astroworld”.

Ci, którzy chcą zobaczyć wielką głowę Maty, powinni się nieco pospieszyć. Rzeźba pod PKiN stać będzie jedynie do niedzieli, 7 grudnia.

