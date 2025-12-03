Spotify Wrapped powraca. W zestawieniu jest pewna nowość

Grudzień, obok przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, jest też czasem bilansów. Od dziewięciu lat Spotify Wrapped przyciąga uwagę internautów, generując gigantyczny ruch w sieci – zwłaszcza że niedawno swoje podsumowania ujawnili użytkownicy Apple Music. Teraz przyszła kolej na najpopularniejszą platformę streamingową.

Dane wykorzystywane do stworzenia Wrapped powstają na podstawie codziennych decyzji muzycznych użytkownika. Dzięki temu każdy może odkryć, jak kształtowały się jego upodobania przez cały rok i które utwory towarzyszyły mu najczęściej.

Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025?

Aby sprawdzić swoje podsumowanie roku w aplikacji, trzeba wykonać kilka prostych czynności:

Otworzyć aplikację Spotify na smartfonie. Poczekać, aż na ekranie pojawi się animacja rozpoczynająca Wrapped. Jeżeli widok nie uruchomi się samoczynnie, warto spojrzeć w prawy górny róg ekranu — tam powinien pojawić się specjalnie oznaczony przycisk „Wrapped”.

Jeśli przycisku nie ma, należy upewnić się, czy aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji.

Gdy i te kroki nie pomogą, wystarczy wejść na stronę spotify.com/wrapped na telefonie. Po kliknięciu „Otwórz/Odkryj swoje brzmienie” użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do aplikacji z gotowym podsumowaniem.

Co znajduje się w zestawieniu Wrapped 2025? Jest nowa funkcja

Spotify Wrapped oferuje szeroki przekrój danych o słuchaniu muzyki w mijającym roku. Wśród elementów podsumowania znajdują się najczęściej słuchani artyści, dominujące gatunki muzyczne, lista ulubionych utworów, łączna liczba minut odsłuchu, opcje porównania wyników z innymi użytkownikami.

W tym roku Wrapped zyskał dodatkową funkcję – wśród statystyk można sprawdzić także swój muzyczny wiek.

Wrapped stał się tradycją, która co roku wywołuje falę publikacji w mediach społecznościowych. Miliony internautów wymieniają się między sobą tym, co znaleźli w swoim podsumowaniu. Poza tym – to nie tylko spojrzenie na muzyczne preferencje, ale również okazja do odkrycia na nowo utworów, które mogły nam w ciągu roku umknąć.

