– Włos siwy jest tak zwanym normalnym włosem, tylko pozbawionym pigmentu – wyjaśniała Martyna Pobuta w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem na antenie RMF24.

Jak podkreślała, siwienie to naturalny i nieunikniony etap w życiu większości ludzi, choć może dotyczyć zarówno osób starszych, jak i bardzo młodych.

Choć powszechnie kojarzy się z procesem starzenia, siwienie nie zawsze ma związek z wiekiem. Genetyka to tylko jeden z elementów układanki.

Siwienie bez tajemnic. Ekspertka obala popularne mity

– Siwienie jest często postrzegane jako symbol starzenia się, oznaczający koniec młodości – mówi ekspertka i zwraca uwagę, że to jednak mit. Istnieje wiele innych czynników wpływających na utratę pigmentu.

Do najważniejszych należą: długotrwały stres, niedobory witaminowe oraz choroby autoimmunologiczne.

Stres – katalizator siwienia

Jednym z najbardziej interesujących zjawisk opisywanych przez trychologów i badaczy włosów jest wpływ stresu na tempo siwienia.



– Stres może przyspieszyć proces, a nawet sprawić, że osiwiejemy w ciągu tygodnia – mówi Martyna Pobuta.

Tego typu przypadki, choć rzadkie, są odnotowywane w literaturze naukowej. Badania opublikowane w 2020 roku w „Nature” potwierdzają, że przewlekły stres prowadzi do aktywacji układu współczulnego, który wpływa na komórki macierzyste w mieszkach włosowych, skutkując trwałą utratą melanocytów – komórek odpowiedzialnych za pigmentację włosa.

Suchość i łamliwość – charakterystyczne cechy siwych włosów

Brak pigmentu to nie jedyna różnica między siwymi a pigmentowanymi włosami.

– Charakterystyczną cechą siwych włosów jest ich suchość, wynikająca z braku wody, co wpływa na ich konsystencję – wyjaśnia ekspertka.

Z tego powodu pielęgnacja siwych włosów powinna skupiać się przede wszystkim na ich odpowiednim nawilżaniu. To właśnie suchość sprawia, że siwe włosy są bardziej podatne na łamliwość, puszenie się oraz utratę blasku.

Dobrze dobrane kosmetyki, takie jak odżywki humektantowe i emolientowe, mogą skutecznie poprawić ich kondycję. Warto też unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, które dodatkowo osłabia strukturę włosa.

Mity pielęgnacyjne pod lupą

Martyna Pobuta podczas rozmowy z RMF24 obaliła też kilka powszechnych mitów związanych z pielęgnacją włosów. Najczęstszy błąd? Wybór szamponu do rodzaju włosów, zamiast do potrzeb skóry głowy.

– Szampon dobieramy do skóry głowy, a nie do włosów. Włos, który widzimy, to martwa struktura. O jego kondycji i wzroście decyduje stan skóry głowy, czyli skalpu – tłumaczy ekspertka.

Innym utrwalonym przekonaniem jest to, że rzadkie mycie włosów zapobiega ich przetłuszczaniu. Tymczasem przetrzymywanie zanieczyszczeń i sebum może przynieść więcej szkody niż pożytku.

– Warto zadbać o pielęgnację skóry głowy, czyli nie rzadziej niż co dwa dni – zaznacza trycholog.

Włosy odzwierciedleniem zdrowia

Kondycja włosów w dużej mierze zależy od stanu zdrowia całego organizmu.

– Powinniśmy co pół roku lub raz do roku wykonywać badania laboratoryjne, aby sprawdzić, co dzieje się w naszym organizmie – przypomina Martyna Pobuta. Niedobory żelaza, witaminy D, cynku czy biotyny mogą znacząco wpłynąć nie tylko na siwienie, ale również na ogólną kondycję włosów.

Ekspertka zachęca również do świadomej pielęgnacji. Warto inwestować w dobre kosmetyki, które nie zawierają agresywnych detergentów, oraz unikać częstego używania prostownic czy lokówek bez odpowiedniego zabezpieczenia termicznego.

Siwe włosy – nowy symbol stylu

Choć przez lata siwe włosy kojarzyły się z przemijaniem i starością, dziś coraz częściej stają się świadomym wyborem wizerunkowym. Moda na „silver hair” zyskuje popularność, a osoby decydujące się na ten styl często podkreślają swoją pewność siebie i akceptację naturalnych procesów.

Jak mówi Martyna Pobuta – „siwe włosy […] nie są powodem do wstydu, a wręcz mogą być modnym elementem wyglądu”.

Trend ten zyskał na sile zwłaszcza dzięki mediom społecznościowym. Hasztagi takie jak #greyhair czy #silverhair mają miliony wyświetleń na Instagramie i TikToku, a celebryci oraz influencerzy coraz częściej promują naturalne siwienie jako wyraz autentyczności.

Kiedy udać się do specjalisty?

Ekspertka przypomina, że każde niepokojące zmiany w wyglądzie czy kondycji włosów powinny być konsultowane ze specjalistą.

– Jeżeli coś się dzieje, to nie czekać, tylko udać się do specjalisty – mówi Martyna Pobuta. Trycholog jest w stanie ocenić stan skóry głowy i włosów, a także zaproponować odpowiednią diagnostykę i terapię, jeśli problemy wynikają np. z zaburzeń hormonalnych lub chorób autoimmunologicznych.

