Trójmiasto walczy z pożarem. Ewakuowano 60 osób

Około 60 mieszkańców zostało ewakuowanych z budynku wielorodzinnego w Sopocie po wybuchu pożaru w podziemnej hali garażowej. Na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej.

Zgłoszenie o pożarze w budynku przy ul. Łokietka wpłynęło do służb o godz. 6.38 – poinformował st. kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jak przekazało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, z obiektu ewakuowano około 60 osób. Według dotychczasowych informacji nikt nie odniósł obrażeń.

