40 zabitych po eksplozji w kurorcie. Czy wśród ofiar byli Polacy?

Tragiczny bilans pożaru w szwajcarskim kurorcie wzrósł już do 40 osób i około 100 rannych. Lokalne służby wciąż starają się zapanować nad chaosem, który wybuchł w noc sylwestrową w barze La Constellation. Wstępnie podejrzewa się, że mogło to mieć związek z odpaleniem środków pirotechnicznych.

Szwajcaria. W kurorcie Crans-Montana doszło do tragicznego pożaru

"Około godziny 1.30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Zaopiekowano się rannymi. Potwierdzam, że są ofiary śmiertelne" — przekazał w rozmowie z portalem Rhonefm rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion. Lokalne służby podkreślały, że nie traktują zdarzenia jako zamachu terrorystycznego.

Władze kantonu Valais w czwartek 1 stycznia wprowadziły stan wyjątkowy, by lepiej koordynować ogromny wysiłek służb. Do akcji ratunkowej wysłano 10 śmigłowców pogotowia oraz 40 karetek. Już w pierwszych komunikatach podkreślano, że szpitale zostały zapełnione rannymi, a na oddziałach intensywnej terapii zaczęło brakować miejsc. Włoskie MSZ uzyskało od szwajcarskiej policji informacje o co najmniej 40 ofiarach śmiertelnych pożaru. Nieoficjalnie mówi się też, że wiele spośród rannych osób znajduje się w stanie ciężkim.

Crans-Montana. Czy wśród ofiar byli Polacy? MSZ działa

W związku z licznymi ofiarami, w sprawę zaangażowali się również polscy urzędnicy. Sprawdzają, czy wśród rannych lub zabitych nie było turystów z Polski, którzy mogli spędzać sylwestra w kurorcie.

— Na ten moment nie mamy informacji czy wśród ofiar tragedii w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana są Polacy — podkreślał w rozmowie z Business Insider Polska rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Nasze służby są w stałym kontakcie z lokalnymi władzami. Będziemy na bieżąco przekazywali nowe informacje w tej sprawie" — dodawał Maciej Wewiór.

Czytaj też:

Ogień na rynku w Poznaniu. Fajerwerki wywołały pożarCzytaj też:

Pożar choinki na placu Zamkowym. To wina fajerwerków