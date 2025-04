Potrójne zabójstwo w Niemczech. Trwa obława za sprawcą

O tym, że coś złego dzieje się w domu jednorodzinnym w Weitenfeld, służby dowiedziały się o godzinie 3:45. To wtedy w centrum zgłoszeń odebrano telefon od 44-letniej Nadine S. Z relacji stacji RTL wynika, że przerażona kobieta krzyczała i błagała o pomoc.

Niemcy. Szokujące szczegóły potrójnego zabójstwa w Weitefeld

Na wezwania kobiety zareagowali policjanci. Kiedy jednak dotarli pod wskazany adres, było już za późno. W domu funkcjonariusze natrafili jedynie na trzy związane taśmą izolacyjną ciała. Ofiarami zbrodni została 44-letnia Nadine, jej 47-letni mąż, oraz 16-letni syn pary.

Sprawca potrójnego zabójstwa w Weitefeld wciąż pozostaje na wolności. Służby w Niemczech zorganizowały szeroko zakrojoną obławę i zaapelowały do obywateli, by przez pewien czas zrezygnowali z zabierania autostopowiczów. Zaznaczano przy tym, że „na chwilę obecną nie ma dowodów na konkretne zagrożenie dla społeczeństwa”.

Niemcy. Trwa obława za mordercą z Weitefeld

Portal focus.de. twierdzi, że wstępnie rozważanym motywem zbrodni są kwestie rodzinne. Miałaby o tym świadczyć późna pora zdarzenia. Śledczy mieli też przekazać, że otrzymują od okolicznych mieszkańców liczne wiadomości, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Policja poinformowała, że w momencie przyjazdu do wskazanego domu funkcjonariusze zauważyli uciekającą osobę, prawdopodobnie mężczyznę. Podejrzewa się, że to on mógł być sprawcą, jednak hipoteza ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Wiadomo również, że na miejscu zbrodni znaleziono kask motocyklowy, który może pomóc w ustaleniu tożsamości zabójcy.

