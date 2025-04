Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. W zdecydowanej większości parafii uroczystości odbędą się w kwietniu albo maju. Część rodziców martwi się, że ich dzieci mogą nie zostać dopuszczone do sakramentu. Oto lista wymagań, które muszą spełnić najmłodsi, aby móc przyjąć po raz pierwszy Komunię świętą.

Ksiądz może nie dopuścić dziecka do komunii. Oto lista powodów

Pierwszy, a zarazem najważniejszy warunek przystąpienia do sakramentu komunii świętej to bycie ochrzczonym. Poprzez chrzest katolicy zmywają grzech pierworodny. Jak mówi kodeks prawa kanonicznego, „każdy wierny, który przyjął chrzest, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej”.

Aby dziecko mogło przystąpić do sakramentu, jego rodzice powinni być osobami wierzącymi i praktykującymi. Kodeks prawa kanonicznego mówi wprost, że „jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi”.

Kiedy dziecko nie może przystąpić do komunii?

Dodatkowo przepisy prawa kanonicznego wskazują, że najmłodsi powinni sumiennie uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do komunii. „Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć ciało Chrystusa” – czytamy.

Prawo kanoniczne przewiduje jednak jeden wyjątek od tej zasady. Dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię Świętą – zaznaczono.

Co więcej, dzieci powinny się także wykazać znajomością najważniejszych modlitw oraz zasad wiary takich jak „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „10 przykazań Bożych”, „sześć prawd wiary”, „siedem sakramentów świętych” czy „pięć warunków dobrej spowiedzi”.

