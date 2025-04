Burza wokół prezentów na komunię. Znany ksiądz rozwiał wątpliwości

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. W większości parafii uroczystości zostaną zorganizowane w maju, jednak niektóre dzieci przystąpią do pierwszej komunii świętej już w kwietniu.

Znany ksiądz ujawnił, co dzieci dostają na komunię

Ks. Janusz Koplewski skrytykował komercjalizację sakramentu i skupianie się wyłącznie na prezentach oraz przyjęciu dla rodziny i znajomych. – Wypaczane jest piękne i ważne święto. Jeszcze moment i dzieci będą dostawały samochody. Chłopiec chciał quada. Nie dostał. Tak się wściekł, że przepłakał całe przyjęcie zamknięty w swoim pokoju – opowiadał duchowny dodając, że winę za zaistniałą sytuację ponoszą dorośli. Wspominał, że „ze względu na to, że komunijne prezenty powinny być poświęcone, w przeszłości zdarzało mu się święcić m.in. rowery, tablety czy laptopy”.

W związku z tym kapłan zaapelował zarówno do rodziców dzieci komunijnych, jak i chrzestnych czy dziadków o zachowanie zdrowego rozsądku. – Niestety, dzieci dyskutują tylko o tym, kto ile dostał do koperty. Tak ważna uroczystość idzie w straszną komercję. Potem chrzestni się żalą, ile to »musieli« wydać – opowiadał.

Komunia 2025. Co dać w prezencie?

W opinii ks. Janusza Koplewskiego dzieci z okazji przystąpienia do pierwszej komunii świętej powinny otrzymywać symboliczne prezenty, które będą im przypominać o tym ważnym dniu. – Podarunki powinny być symboliczne – medaliki, książki religijne, które będą wspierać rozwój duchowy dziecka bądź pięknie wydana Biblia – wyliczał.

Przy okazji duchowny zwrócił uwagę na fakt, że niekiedy problemem podczas komunii są nie tylko prezenty. – Raz był konflikt, bo część rodziców nie chciała siedzieć w ławkach za dziećmi. Mamusia, tatuś i dziecko w środku – na tym im zależało. Kilka rodzin nie mogło jednak przystąpić do sakramentu i pojawił się problem – opowiadał.

– Nie chciałem brać udziału w tej kłótni. Powiedziałem im, żeby podeszli do ołtarza z dzieckiem, zrobi im krzyżyk na czole i pobłogosławi. Rodzice się uspokoili, bo na kamerze nie było widać, kto nie przystępuje do komunii - relacjonował.

