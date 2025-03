Komunia jak małe wesele. Ceny za przyjęcia w Warszawie zwalają z nóg

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Większość dzieci przystąpi do sakramentu w maju, jednak niektóre parafie organizują uroczystości w kwietniu lub czerwcu. Dla wierzących pierwsza komunia święta jest jednym z najważniejszych sakramentów. Nieodłącznie wiążę się także z prezentami dla najmłodszych oraz przyjęciami dla rodziny.

Komunia 2025. Tyle kosztuje przyjęcie w Warszawie

Koszty organizacji imprezy komunijnej mogą przyprawić o ból głowy. Rodzice muszą się wykosztować na strój dla dziecka, a także na prezenty dla księdza lub katechetki, którzy odpowiadają za przygotowanie do sakramentu. Do tego w wielu parafiach dochodzą opłaty za kwiaty i specjalny wystrój kościoła. W budżecie trzeba również ująć koszty prezentów dla dziecka. Zdecydowanie największym obciążeniem jest jednak przyjęcie w restauracji dla rodziny i przyjaciół.

Chociaż koszty z roku na rok rosną, niektóre popularne sale trzeba rezerwować aż z trzyletnim wyprzedzeniem. Z analizy dostępnych na rynku ofert wynika, że w części restauracji lub hoteli cena talerzyka sięga nawet 400 zł. Do tego trzeba doliczyć wszystkie dodatkowe atrakcje jak np. popularne w ostatnich latach dmuchańce dla dzieci.

Komunia 2025 w Warszawie. Cena za talerzyk

W stołecznych hotelach średni koszt organizacji przyjęcia to 300 zł od osoby. Cena ta zawiera przystawki, obiad i deser oraz specjalne menu dziecięce. W tej kwocie nie jest jednak zawarta opłata za serwis ani żadne dodatkowe atrakcje. Nieco taniej będzie w restauracjach. Aktualnie średnia cena za talerzyk waha się od 150 do 200 zł. Restauratorzy podkreślają, że są to jedynie koszty obiadów. Jeśli chcemy zaserwowąc gościom specjalny tort komunijny, będzie to kolejny wydatek rzędu 300-600 złotych.

Z szacunkowych danych wynika, że łączny koszt organizacji przyjęcia komunijnego w restauracji dla 30 osób będzie wynosił w 2025 roku blisko 10 tys. zł.