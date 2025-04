Niespodziewana sytuacja na wiecu Trzaskowskiego. Nagle wyciągnął...kafelek

W piątek 4 kwietnia Rafał Trzaskowski spotkał się ze swoimi sympatykami w Końskich. W trakcie wiecu kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zwrócił się bezpośrednio do swoich rywali.

Trzaskowski zwrócił się do Mentzena i Nawrockiego

– Mam pytanie bardzo konkretne do Karola Nawrockiego i do Sławomira Mentzena: czy naprawdę nie chcecie, żeby polska granica była bezpieczna i żeby trudniej było dostać polską wizę, żebyśmy mogli się bronić przed napływem ludzi, którzy jedno deklarują, a drugie mają w głowie? Czy naprawdę jesteście przeciwko ulżeniu naszym przedsiębiorcom? – dopytywał. – Proszę, wytłumaczcie się. Tacy jesteście chętni do debaty – to odpowiedzcie dokładnie na te pytania – dodał.

Wcześniej polityk KO podkreślił, że „kiedy rząd mówi o tym, że należy uszczelnić system wizowy, żeby wykluczyć tych, którzy niby mieli przyjechać do pracy czy na studia, a potem gdzieś znikali w Europie, to PiS zagłosował przeciwko tej konkretnej ustawie a Konfederacja wstrzymała się od głosu”.

Trzaskowski wytknął błąd PiS i Konfederacji

– Pamiętacie państwo ten nieład, który wprowadzał Mateusz Morawiecki, obciążając kolejnymi pomysłami naszych przedsiębiorców. Okazuje się, że kiedy jest pomysł i jasna deklaracja, i decyzja, żeby już w 2026 roku ta składka zdrowotna była mniejsza – zwłaszcza dla tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy na swoich barkach dźwigają nasz sukces i dobrobyt – to znowu w tej sytuacji PiS głosuje przeciwko i znowu Konfederacja się wstrzymuje od głosu, mimo że oni mówią, że chcą sprzyjać naszym przedsiębiorcom – przypominał Rafał Trzaskowski.

W pewnej chwili podczas spotkania doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Rafał Trzaskowski stwierdził, że „prezydent Polski, kiedy jedzie w świat, powinien na pokład samolotu zabierać ze sobą przedsiębiorców, polskich przemysłowców, namawiać cały świat, żeby kupował nasze towary, bo one są najlepsze na świecie”.

— Mam tutaj jeden przykład — powiedział polityk, a po chwili wziął do ręki kafelek, który został wyprodukowany w zakładzie Ceramika Końskie. — To jest coś, z czego wszyscy jesteście dumni — mówił zwracając się do osób, które przyszły na spotkanie.

