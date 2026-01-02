„Cuda nad urnami”. Głosy na Trzaskowskiego przypisano Nawrockiemu. Śledztwo będzie umorzone?

Prokurator Okręgowy w Szczecinie 22 grudnia skierował do Sądu Rejonowego wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko 11 członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Kołbaskowo. Podejrzanym, w tym przewodniczącej komisji i jej zastępcy, zarzucono niedopełnienie obowiązków związanych z liczeniem głosów na poszczególnych kandydatów w związku z drugą turą wyborów prezydenckich. Mieli przez to działać na szkodę interesu publicznego.

Błędnie ustalona została liczba głosów ważnych. W grupie kart zawierających oddane głosy na Karola Nawrockiego znalazło się 50 kart z ważnymi głosami oddanymi na Rafała Trzaskowskiego. Członkowie komisji nie sporządzili też ręcznie projektu protokołu głosowania i nie rozliczyli kart do głosowania na odpowiednim formularzu. W związku z tym protokół nie został przekazany operatorowi systemu informatycznego.

Koniec śledztwa ws. członków komisji wyborczej w Kołbaskowie. Prokuratura zabrała głos

Członkowie OKW w Kołbaskowie nie sprawdzili także przez odczytanie na głos danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego obsługi komisji projektu protokołu głosowania i nie porównali ich z danymi z ręcznie sporządzonego protokołu. Błędne wyliczenie liczby głosów nie miało jednak wpływu na ustalenie kandydata, który otrzymał wyższą liczbę głosów i zwyciężył w tym obwodzie wyborczym.

Czworo podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, a pozostali zakwestionowali swoje sprawstwo. Za warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku przemawiały m.in. „warunki i właściwości osobiste sprawców”. Prokurator zawnioskował również o orzeczenie nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

