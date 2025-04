Przegrana Trzaskowskiego a przedterminowe wybory. Polacy zabrali głos

Koalicja 15 października (w skład której wchodzi Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica) jest u władzy od końca 2023 roku. Kadencja trzeciego rządu Donalda Tuska upłynie w 2027 roku, a niedawno Rada Ministrów świętowała pierwszy rok, który zresztą – zdaniem wielu krytyków – nie poszedł po myśli KO, bo nie udało się spełnić większości z obiecanych w trakcie kampanii „100 konkretów”.

Opozycja (zarówno Prawo i Sprawiedliwość jak i Konfederacja) co i rusz deklaruje chęć doprowadzenia do przedtermiowych wyborów do Sejmu i Senatu. Pomóc mógłby w tym oczywiście „swój” prezydent. Sygnały ws. docierają do obywateli, którzy w najnowszym sondażu, przeprowadzonym na zlecenie Onetu, wierzą, że jeśli obecny prezydent Warszawy nie zostanie głową państwa, to realizacja planu opozycji może się ziścić.

Tak uważa ponad 35 proc. badanych

Pracownia SW Research przeprowadziła badanie w dniach 2-3 kwietnia. Użyto metody wywiadów online (na panelu internetowym agencji). Ankietę wypełniły 804 dorosłe osoby (dobrane ze względu na płeć, wiek i klasę wielkości miejscowości, w której mieszkają – by próba była jak najbardziej reprezentatywna).

Wyniki? Aż 35,6 procent badanych jest zdania, że jeśli Trzaskowski, którego w wyścigu po fotel prezydencki popiera PO, przegra, to doprowadzi to do przedterminowych wyborów parlamentarnych (czyli kolejnego głosowania ws. obsadzenia polityków w izbie niższej i wyższej).

31,8 proc. jest odmiennego zdania. 32,6% natomiast nie chce prorokować odnośnie przyszłości w tym kontekście.

Sondaż prezydencki CBOS. Pogłębiła się różnica między Nawrockim a Mentzenem

Niedawno informowaliśmy o wynikach sondażu, który Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie dziennika „Super Express”. Nie jest zaskoczeniem, że zwyciężył obecny prezydent Warszawy. Zdziwić może jednak to, że między Karolem Nawrockim (drugie miejsce) – szefem Instytutu Pamięci Narodowej – a Sławomirem Mentzenem (trzecie miejsce) – posłem Konfederacji – różnica powiększyła się.

W porównaniu do poprzednich sondaży jest większa o jeden punkt procentowy.

