Sensacja w najnowszym sondażu! Polacy zmienili zdanie

W najnowszym sondażu prezydenckim przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu zwycięża Rafał Trzaskowski. Gdyby pierwsza tura wyborów odbyła się w najbliższą niedzielę, kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 35 proc. głosów.

– Mamy do czynienia z ustabilizowanym poziomem poparcia. Stąd wynika też obecna taktyka Rafała Trzaskowskiego, bardzo zachowawcza, która w jakiś sposób ma nie stwarzać pola do błędów, aby do tej pierwszej tury nic się nie zmieniło. A jak wiemy, każde słowo czy każdy gest może to zmienić – ocenił dr Bartłomiej Machnik z UKSW.

Sondaż. Mentzen zaliczył spadek poparcia

Zmiana nastąpiła za to na dalszych stopniach podium. Na drugim miejscu z wynikiem 23 proc. uplasował sięKarol Nawrockia na trzeciej pozycji znalazł się Sławomir Mentzen. Chciałoby na niego zagłosować 19 proc. respondentów a więc o 3 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu, w którym polityk Konfederacji wyprzedzał kandydata popieranego przez PiS.

W opinii dr Bartłomieja Machnika te wyniki to sygnał ostrzegawczy dla Karola Nawrockiego i dodatkowa motywacja dla Sławomira Mentzena. – Kandydat Konfederacji nie może zapominać o tym, że – tego typu wydarzenia, jakie miały miejsce ostatnio – jego słowa o płatnych studiach czy aborcji mogą wywrócić sondaże – tłumaczył politolog.

Sławomir Mentzen w niedawnym wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że „aborcja nie może być dopuszczalna, nawet gdyby wiązała się z jakąś nieprzyjemnością”. Słowem „nieprzyjemność” określił gwałt, co wywołało ogromną burzę. Podobnie jak deklaracja polityka Konfederacji, że młodzi ludzie powinni płacić za studia.

Sondaż. Słaby wynik Hołowni, Zandberg przed Biejat

Pozostali kandydaci nie mogą liczyć na dwucyfrowe poparcie. Z sondażu wynika, że oddanie głosu na Szymona Hołownię zadeklarowało 8 proc. ankietowanych a na Adriana Zandberga 4 proc. Tym samym działacz partii Razem wyprzedził swoją do niedawna partyjną koleżankę Magdalenę Biejat, która cieszy się poparciem 3 proc. badanych. Dokładnie taki sam wynik odnotował Grzegorz Braun. Z kolei Marka Jakubiaka oraz Artura Bartoszewicza w roli prezydenta kraju widzi po 1 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

