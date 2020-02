Już wiadomo, co będziemy robić na Księżycu. NASA podała szczegóły pierwszych dostaw w ramach misji Artemis

Na powierzchnie Księżyca w ramach misji komercyjnych programu Artemis zostanie dostarczone 16 eksperymentów naukowych i technologicznych. Szczegóły podała NASA. Mają one przygotować powierzchnię Srebrego Globu do ponownych odwiedzin człowieka.

Dwie misje komercyjne

Jeszcze w maju 2019 roku do udziału w misji Artemis NASA wybrała trzy firmy, z którymi podpisała kontrakt na świadczenie usług komercyjnych. Niedługo po ogłoszeniu, jedna z firm jednak się wycofała. Na powierzchnię Księżyca ładunek dostarczą więc jednak tylko dwa przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich, to firma Intuitive Machines, której próbnik NOVA-C zostanie dostarczony na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Drugi ładunek będzie należał do konsorcjum United Launch Alliance. Ładunek na orbitę dostarczy rakieta Vulcan.

Wybrane przez NASA eksperymenty to:

Laser Retro-Reflector Array (LRA) - zestaw zwierciadeł, których zadaniem będzie prowadzenie pomiarów odległości



Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing (NDL) - czujnik laserowy służący do pomiaru prędkości zbliżania się lądownika do powierzchni Księżyca



Surface Exosphere Alterations by Landers (SEAL) - urządzenie, które zbada zmiany zachodzące na powierzchni Księżyca spowodowane lądowaniem misji



Photovoltaic Investigation on Lunar Surface (PILS) - panele fotowoltaiczne wysokich napięć. Sprawdzone zostanie ich przydatność w długich misjach kosmicznych



Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS) - detektor, który zbada promieniowanie na powierzchni Księżyca



Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1) - satelita CubeSat. Będzie służył do nawigacji statków na orbicie i na powierzchni Księżyca



Near-Infrared Volatile Spectrometer System (NIRVSS) - Precyzyjny spektrometr podczerwieni. Posłuży do do pomiarów temperatury oraz nawodnienia na powierzchni i pod powierzchnią Księżyca. Będzie mierzył także zawartość dwutlenku węgla i metanu



Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies (SCALPSS) - kamery, które będą rejestrować wielkość obłoków kurzu, które wzbijać będą lądujące misje



Mass Spectrometer Observing Lunar Operations (MSolo) - spektrometr masowy do wykrywania substancji lotnych



PROSPECT Ion-Trap Mass Spectrometer for Lunar Surface Volatiles (PITMS) - spektrometr pułapki jonowej. Posłuży do badania substancji lotnych na powierzchni Księżyca



Low-frequency Radio Observations for the Near Side Lunar Surface (ROLSES) - odbiornik radiowy niskich częstotliwości



Neutron Spectrometer System (NSS) - spektrometr neutronowy do szukania lodu pod powierzchnią Księżyca



Neutron Measurements at the Lunar Surface (NMLS) - spektrometr neutronów do badania promieniowania neutronowego na powierzchni Księżyca



Fluxgate Magnetometer (MAG) - magnetometr służący do pomiarów pola magnetycznego



Misja Artemis

NASA zdecydowała, że do 2024 roku na powierzchni Księżyca nogą postawi pierwsza kobieta oraz kolejny, po dekadach przerwy mężczyzna. Transporty komercyjne mają przygotować powierzchnię Srebrnego Globy do przyjęcia pierwszych misji załogowych.