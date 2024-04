„Afera zegarkowa” w MON. Tomczyk: Jeżeli Błaszczak wiedział to kryminał

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przekazał w czwartek, że współpracownicy byłego szefa MON mieli „nielegalnie pozyskiwać cenne przedmioty, które miały być wręczane ministrom obcych państw”. Na antenie Polsat News opowiedział o szczegółach procederu.

Afera zegarkowa w MON

– Mówimy tutaj na pewno o kilkudziesięciu przypadkach, wszystkie będą musiały być realizowane i weryfikowane przez prokuraturę, bo trwa śledztwo – poinformował. Wśród nich znajduje się sprawa Agnieszki Glapiak, która miała wejść w ten sposób w posiadanie luksusowego zegarka Longines o wartości blisko 6 tys. zł, przeznaczonego dla wiceministra resortu obrony Korei Południowej.

– Pani Glapiak powinna podać się do dymisji, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości – ocenił Tomczyk. Stwierdził, że w USA podobne zdarzenia prowadzą do „śmierci politycznej”. Zapowiedział też, że członkini KRRiT stanie przed prokuraturą i sądem. – Nie mam tutaj żadnych słów, jeśli chodzi o kwestie usprawiedliwienia – przyznał wiceminister.

Tomczyk zwrócił się do Błaszczaka

Polityk przekazał, że Glapiak wymyśliła z innymi osobami „taki proceder, żeby kupić drogie przedmioty, a potem je przez odpowiednie dokumenty zalegalizować i przekazać sobie do kieszeni”. W przypadku zegarka, który otrzymała, niezadowolenie kierownictwa MON miał wywołać rabat, którego udzielono kupującemu go oficerowi. – Został, mówiąc wprost, ochrzaniony, że będzie za tani i pani Glapiak może go nie przyjąć – zdradził.

Tomczyk zauważył również, że od chwili ujawnienia informacji o procederze ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak „zamilkł”. – Nie wiem, jaka była jego wiedza na ten temat, to wyjdzie w toku śledztwa – poinformował. Zachęcił go jednak do podzielenia się wszelkimi informacjami w tej sprawie. – Ten człowiek stał na czele resortu obrony narodowej. Jeżeli nie wiedział to tragedia, jeżeli wiedział to kryminał. Taka jest alternatywa – podsumował.

Czytaj też:

Kaczyński komentuje „aferę zegarkową”. „Jestem przekonany, że to fejk”Czytaj też:

Wiceszef MON uderzył w Błaszczaka. „Brakuje ok. 45 mld zł w czasookresie najbliższych 10 lat”