NA ŻYWO: Druga próba startu misji NASA i SpaceX. Kapsuła Crew Dragon rozpoczęła lot na ISS

Drugi etap rakiety odłączył się od kapsuły Crew Dragon. Tym samym rozpoczyna się dziewiętnastogodzinna podróż załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Pierwsza część rakiety wylądowała na platformie. To 52. udane lądowanie Falcon'a 9.

Nastąpiło odłączenie pierwszej części rakiety, która niedługo rozpocznie próbę lądowania na platformie „Of Course I Still Love You”. Druga część rakiety podąża dalej w kierunku orbity.

Rakieta Falcon 9 z kapsuła Crew Dragon wystartowała ze stanowiska startowego 39A na Przylądku Canaveral. To początek dziewiętnastogodzinnej podróży amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Na 45 minut przed startem misji Demo-2 podano informację o tym, że pogoda tym razem pozwala na start. Szanse na przerwanie misji spadły do 30 proc.

O 21:22 czasu polskiego z legendarnego stanowiska startowego 39A w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego, może wystartować pierwsza od niemal dekady załogowa misja kosmiczna przeprowadzona z terytorium USA. Demo-2, bo taką nosi nazwę, miała wystartować już 27 maja, ale nie pozwoliły na to warunki atmosferyczne. Na trasie przelotu rakiety panowała burza, która stwarzała duże ryzyko dla załogi. Wtedy NASA i SpaceX odwołały start i przełożyły go na kolejny termin, którzy przypada dziś. Czy tym razem pogoda pozwoli na start?

Misja Demo-2

Prognozy nie wyglądają optymistycznie. Szef NASA, Jim Bridenstine, poinformował na Twitterze, że szanse, że start się dziś odbędzie, wynoszą 50 proc.

Start misji – gdzie oglądać?

Dużą różnicą między dzisiejszym startem, a misjami sprzed niemal dekady jest jej oprawa medialna. Od kilku dni na stronach NASA i SpaceX oraz na kanałach w mediach społecznościowych, możemy oglądać duże ożywienie. Agencja oraz firma Elona Muska, publikują wiele materiałów związanych z przygotowaniami do misji.

Obie organizacje będą ją także transmitować na żywo. Ci wszyscy, którzy oglądali już starty wykonywane przez SpaceX wiedzą, że widowisko będzie przygotowane na najwyższym poziomie. Gdzie oglądać start? Jest kilka możliwości. Polecamy trzy z nich. Dwie pierwsze to oficjalne kanały NASA i SpaceX. Warty polecenia jest także kanał Everyday Astronaut, który przeprowadza dogłębne analizy misji kosmicznych, oraz stara się tłumaczyć zawiłości techniczne w sposób zrozumiały dla wszystkich.

Pierwszy lot od dekady

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, o czym za chwilę, będzie pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytorium Rosji (dokładniej Kazachstanu) i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Komercyjny wykonawca

Niezwykłe w dzisiejszej misji jest także to, że po raz pierwszy w historii zostanie wykonana przez komercyjnego operatora - firmę SpaceX. Współpraca NASA z firmą Elona Muska, nie jest niczym nowym, to SpaceX jest bowiem głównym wykonawcą lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale to pierwszy raz, gdy rządowa agencja powierzy życie astronautów w komercyjne ręce.

Kapsuła Dragon 2, która zostanie wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, jest ulepszoną i przystosowaną do transportu załogi wersją kapsuły Dragon, która odbyła kilkadziesiąt lotów zaopatrzeniowych na ISS. Misja będzie jednocześnie 85 startem rakiety Falcon 9, z czego ósmym w tym roku. Po wykonaniu misji podjęta będzie także 52 próba lądowania głównego modułu rakiety na platformie morskiej o wdzięcznej nazwie „Of Course I Still Love You”.

Dwóch śmiałków

Na pokładzie kapsuły Dragon 2 znajdować się będzie dwóch amerykańskich astronautów. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną polecą Doug Hurley i Robert Behnken. Co ciekawe Hurley był także członkiem załogi ostatniej misji promu kosmicznego Atlantis, który zakończył program lotów załogowych.

Falcon 9 wystartuje dzisiejszego wieczoru ze stanowiska startowego 39A, czyli tego samego, z którego rakieta Saturn V po raz pierwszy zabrała ludzi na Księżyc, oraz z którego odbył się pierwszy i ostatni lot w ramach programu promów kosmicznych.