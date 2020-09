Chiny przeprowadziły udane lądowanie „statku kosmicznego wielokrotnego użytku”. To może być przełom

Chiny przeprowadziły udaną misję tajemniczego statku kosmicznego. Jak podaje rządowa agencja Xinhua, udane lądowanie przeprowadzono 6 września po tym, jak pojazd spędził na orbicie Ziemi dwa dni. Co wiadomo o tajemniczym pojeździe? Prawie nic. Państwo Środka nie zdradziło nawet, jak wygląda pojazd. Można więc tylko spekulować, że konstrukcja może być podobna do X-37B, czyli młodszego brata wahadłowców, którego do tajnych misji używa armia Stanów Zjednoczonych. Takie plotki miało potwierdzić źródło zbliżone do chińskiego wojska.

Pojazd wielokrotnego użytku

Celem misji ma być spełnienie ambicji chińskiego rządu, która polega na stworzeniu statku kosmicznego, który będzie mógł być wykorzystywany wielokrotnie. Obecnie częściowo może się tym pochwalić tylko komercyjny operator, należąca do Elona Muska firma SpaceX.

W tym kontekście udana misja chińskiego pojazdu może być przełomowa. „Pozwoli to na wygodniejsze i tańsze wykorzystanie statków kosmicznych w najbliższej przyszłości” – twierdzą chińskie władze.

Czytaj także:

Prowadził tajne badania dla Pentagonu. Po ponad dwóch latach w kosmosie wrócił na Ziemię