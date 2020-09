28 miliardów dolarów i pierwsza kobieta na Księżycu. NASA w 2024 roku chce wrócić na Srebrny Glob

Ostatni raz człowiek postawił swoją stopę na Księżycu 20 kwietnia 1972 roku. W ramach misji Apollo 16 zrobił to astronauta John Young, stając się tym samym 12. człowiekiem, któremu udało się tego dokonać. Pierwszym był oczywiście Neil Armstrong, który dokonał tego 21 lipca 1969 roku.

Od tych wydarzeń minęło blisko pół wieku i dopiero teraz NASA powraca do projektów związanych z podróżami na Księżyc. Niemałą rolę odegrał prezydent USA Donald Trump, który parł ku temu, by Amerykanie powrócili do dominacji w kosmosie.

NASA wyśle ludzi na Księżyc w 2024 roku. Koszt to 28 miliardów dolarów

NASA jest w trakcie finalizowania projektu, który ma spełnić marzenia Trumpa i nie tylko jego. Według najnowszych założeń do powrotu na Księżyc ma dojść w 2024 roku. Jim Bridenstine, szef NASA, ogłosił, że by móc zrealizować ten cel, potrzeba będzie około 28 miliardów dolarów (ponad 107 miliardów złotych).

Program Artemis zakłada, że w listopadzie 2021 roku odbędzie się pierwszy, bezzałogowy lot Artemis I, w 2023 roku astronauci w ramach Artemis II wybiorą się w podróż dookoła Księżyca. Finał ma przypaść na rok 2024, gdy NASA powtórzy wyczyny z lat 1969-1972 i człowiek ponownie stanie na Księżycu. Z tą różnicą, że tym razem astronauci spędzą tam tydzień.

Program Artemis. NASA wyśle na Księżyc pierwszą kobietę

Na tym nie koniec rewelacji: NASA stawia sobie za cel wysłanie na Księżyc nie tylko astronauty, ale też astronautki. Gdy do tego dojdzie, w 2024 roku będziemy mieli do czynienia z pierwszą kobietą na Księżycu.

W planach programu Artemis jest też, by po 2024 roku, w ciągu dekady „ustanowić tam trwałą obecność”, czyli w praktyce – stworzyć bazę. NASA całą wyprawę na Księżyc traktuje jako preludium, coś w rodzaju testu, przed większym przedsięwzięciem.

Jak czytamy w materiałach prasowych:

NASA wykorzysta wyprawę na Księżyc do przygotowania się do kolejnego, gigantycznego skoku – ludzkiej eksploracji Marsa.

