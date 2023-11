Zorza polarna znów widoczna w Polsce? NASA ostrzega

Zorza polarna to zjawisko atmosferyczne, które możemy zaobserwować na niebie w szczególnych okolicznościach. Gdy na Słońcu dochodzi do burz elektromagnetycznych, w górnych warstwach atmosfery pojawiają się barwne łuny światła. Najczęściej można je zaobserwować na kole podbiegunowym, ale w szczególnych warunkach występuje również w Polsce.

NASA wydaje ostrzeżenie

Fizyczka poinformowała Tamitha Skov poinformowała na swoim profilu na Platformie X, że burza uderzy w Ziemię 1 grudnia, a będzie na tyle silna, że zorza dotrze do umiarkowanych szerokości geograficznych. Skutkiem burzy nie będą jedynie fascynujące łuny światła, ale i problemy z nawigacją satelitarną i sygnałem GPS, zakłócenia w działaniu odbiorników czy przerwy w dostawie internetu. Mogą one trwać nawet do kilku godzin.

twitter

Burza słoneczna a samopoczucie

Silne burze elektromagnetyczne na Słońcu nie zagrażają ludziom, ale u osób wrażliwych mogą przyczyniać się do gorszego samopoczucia. Najczęściej ludzie skarżą się na trudności z zasypianiem i pogorszenie jakości snu. Mogą pojawić się jednak problemy z pracą serca, bóle głowy, wahania nastroju czy rozdrażnienie.

Kiedy zobaczymy zorzę polarną?

Już dziś na niebie będziemy mogli zobaczyć zorzę polarną. Na Słońcu doszło do silnej burzy, na skutek czego w nocy z 30 listopada na 1 grudnia będzie można zobaczyć łuny światła w całej Polsce. Jeśli zorzy nie zasłoni Księżyc, będzie bardzo dobrze widoczna. „Dawno nie było takich warunków. Jeśli nie będzie chmur to zorza polarna widziana będzie w całym kraju” – czytamy w serwisie meteoprognoza.pl.

Co to jest zorza polarna?

Zorza polarna to zjawisko, do którego dochodzi, gdy wysokoenergetyczne cząstki gazu ze Słońca uderzają w górne warstwy atmosfery Ziemi. Zachodzi wtedy reakcja, której skutkiem są barwne łuny światła na niebie. Ich kolory są uzależnione od tego z jakimi gazami ziemskimi reagują cząsteczki.

Czytaj też:

Zorza polarna w Polsce: co to za zjawisko? Zobacz zdjęcia płonącego niebaCzytaj też:

Gdzie spędzić Boże Narodzenie? Świąteczny poradnik podróżnika