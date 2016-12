Kolejne miasto z samorządowym programem in vitro

Działania miasta są odpowiedzią na zaniechanie przez rząd dalszego finansowania krajowego programu zapłodnienia pozaustrojowego. Na refundację zabiegów in vitro w wysokości około 5 tysięcy złotych liczyć będzie mogło rocznie około 250 par. Tymczasem w Łodzi, dzięki uruchomieniu w drugiej połowie roku programu in vitro w ciążę zaszło 13 kobiet. Pierwszym miastem, w którym postanowiono dofinansować program była Częstochowa. Zabieg in vitro jest refundowany od niemal 3 lat. Do tej pory władze miast przeznaczyły na niego około 100 tysięcy złotych.

Rządowy program refundacji zabiegu in vitro przestał funkcjonować w czerwcu 2016 roku. Z danych resoru wynika, że do tej pory dzięki programowi urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci.

Wygaszony program refundacji zabiegu in vitro ma zastąpić Narodowy Program Prokreacyjny. Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. chorującym na raka kobietom, które w przyszłości chciałyby mieć dzieci, usunięcie fragmentu tkanki jajnika, zamrożenie go i po zakończeniu leczeniu onkologicznego, ponowne jego wszczepienie. Tkanki miałyby być przechowywane w banku tkanek germinalnych.

Konstanty Radziwiłł mówił po ogłoszeniu decyzji, że celem resortu zdrowia jest całkowite odejście od in vitro. W każdym województwie powstać ma co najmniej jedna klinika, która zajmować się będzie niepłodnymi pacjentami. W szkole nauczyciele mają z kolei zacząć uczyć dzieci o tym, że styl życia, ubierania się i odżywiana wpływają na płodność. – Naszym celem jest powrót do korzeni wiedzy medycznej na ten temat. To nie rewolucja, ale obalenie mitu, że do leczenia niepłodności prowadzi tylko jedna droga na skróty: in vitro – mówił.