Prezydent wspiera rodzinę 8-letniej Asi, która zorganizowała kiermasz, aby pomóc chorej mamie

Po kiermaszu mama Asi otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odebrania jej wszystkich zasiłków. Pieniądze zebrane podczas zbiórki, którą zorganizowała jej córka urzędnicy zakwalifikowali bowiem jako dochód kobiety, w związku z czym, według nich, pomoc państwa już jej nie przysługuje. Problematyczna okazała się też kwestia opodatkowania zgromadzonych przez dziewczynkę pieniędzy, bo te trafiły na prywatne konto, zamiast na rachunek fundacji z odpowiednim statutem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będąc w ścisłym kontakcie z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta, postanowił jeszcze raz zweryfikować możliwość przyznania pani Annie Jagle renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznaczało to przede wszystkim konieczność ponownej analizy stanu zdrowia mamy Asi oraz określenie, od którego momentu kobieta pozostaje niezdolna do pracy. ZUS postanowił przyjąć ten termin z korzyścią dla kobiety i tym samym przyznać jej świadczenie.

Dzięki wsparciu prawników Kancelarii Prezydenta RP działających w ramach Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej tzw. „Dudapomocy” sporządzono prawidłowy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie przeprowadzonego przez Asię kiermaszu i zbiórki pieniędzy na leczenie chorej mamy. Natomiast działania interwencyjne oraz pomoc w sporządzeniu pism do MOPR w Poznaniu doprowadziły do przyznania pani Annie Jagle bezpłatnych usług opiekuńczych.