Odnalezienie zwłok potwierdziło domysły - na Pomorzu pojawiły się szakale

Funkcjonariusze Nadleśnictwa Kwidzyn na poboczu jednej dróg odnaleźli zwłoki szakala złocistego. O pojawieniu się tego gatunku w naszym kraju informowano już zimą ubiegłego roku, jednak dopiero teraz zdobyto dowód na potwierdzenie tych pogłosek. Instytut Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży ocenił, że zabite zwierzę padło ofiarą silniejszych drapieżników, prawdopodobnie wilków.

Dziennikarze Polsat News ostrzegają przed kosztownymi skutkami ewentualnego osiedlenia się szakali na terenie naszego kraju. Przypominają sytuację Węgier, gdzie gatunek ten powoduje ogromne straty wśród zwierzyny leśnej i hodowlanej. Rocznie na Węgrzech łupem szakali pada około 10 tys. jagniąt, co skutkuje stratami niemal 200 mln forintów (czyli 2,8 mln złotych). Co istotne, jeszcze w 1989 roku szakal złocisty praktycznie nie występował na terenie Węgier, a obecnie żyje na obszarze prawie całego kraju, co świadczy o dużej zdolności do ekspansji tego gatunku.

Pojawienie się szakala złocistego na Pomorzu może zaskakiwać. Do tej pory gatunek ten najbardziej upodobał sobie południową część naszego kontynentu. Canis aureus spotykany jest głównie na Półwyspie Bałkańskim, w Austrii i na Węgrzech. Mniejsze skupiska tych zwierząt zaobserwowano m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Słowacji i na Białorusi.