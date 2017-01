Kaczyński na kolejnej miesięcznicy: Dojdziemy do prawdy, także tej, która jest w grobach

We wtorek 10 stycznia odbyły się obchody 81. miesięcznicy smoleńskiej. – Przez wszystkie te lata zabiegaliśmy o to, by prawda wyszła na jaw, by wszyscy, którzy zginęli zostali upamiętnieni. Jesteśmy blisko tego dnia, w którym staną tu pomniki – mówił Jarosław Kaczyński.

We wtorek rano w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W uroczystości uczestniczyli premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz ministrowie, m.in. Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz oraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki. W Kaplicy Pałacu Prezydenckiego Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Parę Prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. O godz. 19 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej odprawione zostało nabożeństwo w intencji zmarłej pary prezydenckiej i ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Po mszy odbył się marsz pamięci, zakończony przed Pałacem Prezydenckim. – Spotykamy się tutaj 6 lat i 9 miesięcy po katastrofie smoleńskiej. Przez wszystkie te lata zabiegaliśmy o to, by prawda wyszła na jaw, by wszyscy, którzy zginęli zostali upamiętnieni. Jesteśmy blisko tego dnia, w którym staną tu pomniki. Zwyciężymy! – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tłum zaczął wówczas skandować: „Zwyciężymy!” . Protestujący wbrew ekshumacjom w tym samym czasie zaczęli krzyczeć: „Ręce precz od grobów!” . – Będzie prawda, wbrew tym, którzy tutaj krzyczą. Wbrew tym wszystkim, którzy bronią kłamstwa. Wbrew tym wszystkim, którzy łamią prawo, którzy chcą sparaliżować Sejm, którzy chcą, żeby wielki plan naprawy się nie udał. Zwyciężymy, dojdziemy do prawdy, także tej, która jest w grobach. I ci wszyscy, którzy chcą dzisiaj za wszelką cenę bronić kłamstwa i służyć tym, którzy są wrogami Polski będą się wstydzić i poniosą konsekwencję tego wszystkiego co czynią przeciwko narodowi, przeciwko Polsce. Polska będzie ostatecznie uwolniona od tej choroby, którą tutaj widzimy. Żadne wrzaski tego nie zmienią, wbrew swoim wrogom, wbrew kłamcom – podkreślił prezes PiS. Wprost.pl / Źródło: