PO przedstawia kolejną propozycję wyjścia z kryzysu i wnioskuje o tygodniową przerwę w obradach

Projekt uchwały „w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego i budżetowego” marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu złożył Sławomir Neumann. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu 11 stycznia 2017 roku postanawia powrócić do trzeciego czytania budżetu państwa na rok 2017 przerwanego o godzinie 15 min. 42 podczas 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 roku” – proponują posłowie Platformy Obywatelskiej. Przekonują, że ponowne poddanie pod głosowanie ustawy budżetowej jest istotne ze względu na „wagę ustawy budżetowej, powagę Sejmu RP” oraz „odpowiedzialność i poczucie dobra wspólnego”. – Daliśmy szansę na legalne wyjście z kryzysu parlamentarnego, do którego wprowadził nas PiS i marszałek Kuchciński – mówił Neumann.

Łącznie z projektem uchwały posłowie PO zaproponowali odłożenie rozpoczęcia posiedzenia Sejmu o tydzień, do 18 stycznia. Miałoby to dać partiom czas na wypracowanie porozumienia. – Dajemy możliwości marszałkowi Kuchcińskiemu, politykom PiS, żeby mieli pomysł na doprowadzenie do elementarnego porozumienia, do znalezienia płaszczyzny rozmowy w parlamencie. Przed chwilą Małgorzata Kidawa-Błońska zgłosiła na posiedzeniu Prezydium Sejmu wniosek przerwy do środy, 18 stycznia do 9:00, żebyśmy mieli czas na znalezienie tego pomysłu na rozmowę i znalezienie rozwiązania tego konfliktu – mówił na konferencji w Sejmie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.