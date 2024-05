Sensacja w powiecie inowrocławskim. Radni PO poparli ludzi PiS. „Zdradzili ideały”

Elżbieta Pniewska, szefowa lokalnych struktur PO w powiecie inowrocławskim zapowiedziała, konsekwencje wobec radnych, którzy wbrew stanowisku zarządu powiatowego Platformy Obywatelskiej w Inowrocławiu poparli ludzi PiS na funkcję w prezydium rady powiatu inowrocławskiego oraz stanowiska w zarządzie powiatu.

– Wchodząc w koalicję z PiS złamali umowę, która zakładała koalicję z Trzeci Drogą oraz stowarzyszeniem Nasze Kujawy – przekazała dodając, że został złożony wniosek do Donalda Tuska o ich wykluczenie. Sprawa dotyczy radnych: Wiesławy Pawłowskiej, Henryka Procka, Jolanty Mrówczyńskiej, Andrzeja Skrobackiego, Jacka Rosy i Leszka Sienkiewicza.

Radni PO „zdradzili”? Szefowa lokalnych struktur wysłała wnioski do Tuska

Jak sprawę tę komentują politycy PiS? Przekonują w rozmowie z Portalem Kujawskim, że udało się osiągnąć ogromny sukces. „Co prawda główne korzyści przypadły radnym związanym jeszcze formalnie z KO (do czasu ewentualnego wykluczenia), to PiS nie był i tak faworytem do wielkich fruktów politycznych” – zwraca uwagę portal.

– Radni ci zdradzili nie tylko ideały i wartości Koalicji Obywatelskiej, ale zdradzili również swoich kolegów z list, którzy wypracowywali te mandaty oraz zdradzili wyborców, którzy głosowali na listę Koalicji Obywatelskiej obdarzając ich zaufaniem – przekazała Pniewska i porównała tę sytuację do sprawy Wojciecha Kałuży.

W 2018 roku otwierał on listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do sejmiku śląskiego. Na listach pojawił się z polecenia Nowoczesnej. Dzięki niemu w połączonych siłach KO z SLD i PSL miała jednomandatową większość. On jednak zdecydował się przejść na stronę Prawa i Sprawiedliwości. W tym roku ponownie wystartował, tym razem z list PiS.

