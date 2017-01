Miliony złotych na walkę ze smogiem. Znamy szczegóły nowego programu

Program Region przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Środki z programu będzie można uzyskać m.in. na takie zadania, jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy podniesienie efektywności energetycznej budynków.

Nie tylko smog

Oprócz działań antysmogowych z programu będzie można także realizować projekty wodno-kanalizacyjne oraz z zakresu gospodarki odpadami, w tym usuwania azbestu. Budżet pierwszego działania to 50 mln zł, drugiego – 34 mln zł. Łącznie na 2017 r., na działania w ramach programu Region, przeznaczono 200 mln zł.

Nabór wniosków rusza 1 lutego bieżącego roku i potrwa do 29 września lub do wyczerpania środków. Mogą je składać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które następnie określą beneficjentów końcowych, uwzględniając przy tym uwarunkowania regionalne. Środki przyczynią się zarówno do realizacji istotnych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW, jak i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich.