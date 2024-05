Incydent podczas protestu rolników. Sieć obiegło niepokojące nagranie

W Warszawie trwa protest rolników pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem”. W organizowanej przez „Solidarność” manifestacji według szacunków stołecznego ratusza bierze udział około 30-35 tys. osób. Marsz przebiega na razie bardzo spokojnie. Przed godziną 15 czoło manifestacji dotarło przed Sejm.

Chociaż organizatorzy apelowali o nieużywanie środków pirotechnicznych, uczestnicy nie zastosowali się do tej prośby. W okolicy Wiejskiej słychać było huk petard a użycie środków pirotechnicznych zostało zarejestrowane na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych. Na filmiku widać również, że przed Sejmem podpalono opony.

twittertwitter

Protest rolników. Piotr Duda uderza w Unię Europejską

Chociaż szef „Solidarności” zapewniał, że manifestacja jest apolityczna, dołączyli do niej politycy PiS. W marszu przeszedł Jarosław Kaczyński oraz wielu byłych ministrów m.in. Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak oraz Przemysław Czarnek i Antoni Macierewicz. Politycy nie wygłaszają jednak żadnych przemówień. Pod Sejmem przemówienie wygłosił Piotr Duda.

Przewodniczący „S” przypomniał, że 1 maja minęło 20 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. – Czyja to jest zasługa, że Polska się tak rozwinęła? Przede wszystkim nas, Polaków, bo ciężko pracowaliśmy przez 20 lat – stwierdził.

Galeria:

Transparenty podczas protestu rolników w Warszawie

– Dzisiaj, po 20 latach, gdzie widzimy, że polska gospodarka się rozwija, gdzie indywidualnie mamy coraz więcej pieniędzy w portfelu, to mamy to, co mamy – muszą nam dowalić Zielony Ład, tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat '90. Wtedy byliśmy dobrzy, tylko jeden kierunek – Niemcy i szparagi. Nie. To się skończyło i to już nie wróci i musimy o to wspólnie zawalczyć – dodał.

Piotr Duda poinformował, że tylko dzisiaj zebrano ponad 150 tys. podpisów pod projektem zorganizowania referendum w sprawie Zielonego Ładu. Aby Sejm podjął się procedowania wniosku, niezbędne jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów.

Czytaj też:

Prorosyjskie nastroje na proteście rolników. „Polscy żołnierze woleliby iść na Berlin”Czytaj też:

Tusk jako Hitler i „pies” szefowej KE. Skandaliczne transparenty na proteście rolników