Ustalenia biegłych ws. Wałęsy opisywane przez światowe media. O sprawie pisze m.in. „Washington Post”

„73-letniego Wałęsy nie było w Polsce, kiedy we wtorek historyk, prokurator i biegły sądowy przedstawili dowody na to, że pismo agenta o pseudonimie >>Bolek<< jest takie samo jak Wałęsy, byłego prezydenta i laureata Pokojowej Nagrody Nobla” – pisze „Washington Post”.

„W niedzielę, nie znając jeszcze dowodów w tej sprawie, Wałęsa podkreślił, że dokumenty są fałszywe. Powiedział, że to tragiczne, że ludzie uwierzyli w te zarzuty i zaznaczył, że prawda jest po jego stronie. Niektórzy krytycy rządu twierdzą, że osoba, która badała dokumenty jest upolityczniona i wykorzystano ją jako narzędzie do podważenia dorobku Wałęsy. Jeden z synów Wałęsy – Jarosław – powiedział, że jest przekonany, iż instytut jest tylko marionetką w rękach władz” – czytamy dalej.

„Polski Instytut Pamięci Narodowej przekazał we wtorek, że ma dowody na to, iż Lech Wałęsa, który poprowadził protesty i strajki, które wstrząsnęły rządami komunistycznymi w 1980 roku, był płatnym informatorem tajnej policji w 1970 roku. Instytut przekazał, że badanie pisma wykazało autentyczność dokumentów sugerujących, że Lech Wałęsa, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i był prezydentem Polski, współpracował z władzą komunistyczną”– pisze z kolei angielski „Daily Mail”.

Portal euronews.com przypomina natomiast konferencję Instytutu Pamięci Narodowej. „IPN stwierdził, że agent dostarczył przynajmniej 29 raportów, które podpisane były kryptonimem >>Bolek<<, od dawna przypisanych do Wałęsy. Nie wiadomo co zawierało się w tych raportach” – czytamy. „Odręcznie napisana umowa współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z 21 grudnia 1970 roku została napisana w całości przez Lecha Wałęsę” – dodano.

„The Telegraph” z kolei pisze: „Polscy badacze mówią, że mają dowody, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że Lech Wałęsa, który walczył o to, by uwolnić kraj od komunizmu, współpracował z tajną policją w 1970 roku (...) Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że grafolodzy stwierdzili, iż Wałęsa napisał lub podpisał szereg tajnych dokumentów policyjnych”.

„Jednym z dokumentów jest odręczna notatka stwierdzająca zobowiązanie do współpracy i podpisana jest Lech Wałęsa. Bolek. Uważa się, że jest to pseudonim byłego prezydenta Polski” – czytamy w „The Telegraph”.