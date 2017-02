Szydło: To nasza sprawa, jak umeblujemy sobie nasz dom, którym jest Polska

W sobotę, 4 lutego, w Jasionce na Podkarpaciu, odbywało się Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów w Jasionce. Premier spotkała się tam z przedstawicielami samorządów, wielokrotnie podkreślając o ich ważnej roli w kraju. – Musimy dbać o to, żeby samorządy były w ścisłym powiązaniu z planami rozwojowymi Polski – powiedziała podczas spotkania szefowa rządu. Jak zaznaczyła, samorządy powinny realizować ideę zrównoważonego rozwoju.





– Mieszkamy wszyscy w jednym domu, który nazywa się Polska. I to jest nasz dom. Jak sobie go urządzimy, jak sobie go umeblujemy, to na szczęście jest nasza sprawa – mówiła premier, dodając, że Polacy powinni robić wszystko, by to oni sami „ten dom meblowali”. – Jeżeli nie będziemy robili tego wspólnie, to też niewiele z tego wyjdzie – podkreśliła.

Zdaniem szefowej rządu zarówno rząd, wojewodowie, samorządy, mają inne role, ale muszą się wzajemnie przenikać, współpracować i realizować cele, która są z punktu widzenia Polaków najistotniejsze. Szydło dodała, że wszystkie takie działania muszą mieć jeszcze perspektywę, czy są dobre dla Polaków.