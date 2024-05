Ziobro będzie musiał mieć kolejną operację. Kempa ujawniła, jak się czuje

Były minister sprawiedliwości od wielu tygodni zmaga się z chorobą nowotworową przełyku. W rozmowie z „Faktem” najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry ujawniła Beata Kempa.

Polityczka Suwerennej Polski przyznała, że sytuacja jest bardzo poważna. – Chce powiedzieć jasno, że nie jest najlepiej. Były minister sprawiedliwości będzie musiał się prawdopodobnie poddać kolejnemu zabiegowi z powodu komplikacji, które nastąpiły – poinformowała.

Zbigniew Ziobro choruje. Beata Kempa szuka winnych

Beata Kempa obarczyła obecny rząd winą za pogorszenie stanu zdrowia polityka. – Uważam, że to, co się stało, to wina tego, co zrobiła „koalicja 13 grudnia” i prokuratura oraz służby, które weszły do mieszkania właśnie wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro powinien bardzo mocno na siebie uważać, być w czasie rekonwalescencji – stwierdziła kandydatka PiS w wyborach do PE. Eurodeputowana dodała, że „w jej opinii cała akcja służb mocno odbiła się na zdrowiu szefa Suwerennej Polski”.

Przeszukanie przeprowadzone na zlecenie prokuratury miało związek z postępowaniem dotyczącym wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ze względu na leczenie szef Suwerennej Polski przerwał swoją działalność polityczną. Były minister sprawiedliwości ponownie zaczął się pokazywać publicznie po akcji służb w jego domu.

Zbigniew Ziobro walczy z rakiem. Jak się czuje?

W rozmowie z Polsat News były szef resortu sprawiedliwości opowiedział o walce z rakiem. – Rozpoznanie choroby to był zaawansowany nowotwór przełyku z przerzutami co najmniej na żołądek, ale z podejrzeniami, że mogło to pójść dalej. Choroba bardzo przyspieszyła – ujawnił. – W ciągu miesiąca schudłem 10 kilogramów, pojawiły się bardzo mocne bóle w okolicy mostka za plecami i towarzyszył mi coraz większy problem z głosem, który od lat był dla mnie problemem, zwiastującym tę chorobę – dodawał.

Polityk wyznał na antenie Polsat News, że „lekarze, przedstawiając mu sytuację podkreślali, że jest ona bardzo poważna i

nie dawali żadnej gwarancji”. – Zaproponowali mi niestandardową terapię, odchodząc od klasycznych form leczenia onkologicznego, które w takich przypadkach są standardem. Podjęliśmy pewne ryzyko i ono przyniosło dobry efekt – tłumaczył.

