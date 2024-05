W jakim stanie jest Zbigniew Ziobro? Pojawiły się przerzuty

– Niestety są komplikacje po operacji. Podjęto decyzję, że Zbigniew Ziobro przejdzie kolejną – poinformował w Polsat News Michał Wójcik. Przekazał, że stan byłego ministra sprawiedliwości „pogorszył się” i „pojawiły się przerzuty”. Polityk Suwerennej Polski przyznał, że rozmawiał z liderem partii jeszcze w piątek, jednak nie chciał zdradzać, gdzie obecnie przebywa.

– Po tej operacji ratującej życie były przerzuty, w ostatnim czasie ten stan się bardzo pogorszył – mówił Wójcik dodając, że Ziobro stracił ostatnio na wadze, lecz jest w bardzo dobrej kondycji psychicznej.

Niedawno Patrycja Kotecka-Ziobro, która przebywa w Brukseli, dostała przerażające telefony na temat jej męża. – Moja żona kilka dni temu otrzymała telefon z informacją, że jej mąż właśnie umarł. Przerażona wydzwaniała do mnie, czy żyję. To psychiczne znęcanie się nad żoną! Ale przede wszystkim nad matką dwojga małych dzieci. To także znęcanie się nad dziećmi, które przecież są świadkami tego wszystkiego... – poinformował lider Suwerennej Polski w rozmowie z „Super Expressem”.

Nowe informacje i zdrowiu Zbigniewa Ziobro

Sam były prokurator generalny dopiero po kilku miesiącach od wycofania się z życia politycznego poinformował o oficjalnie o swojej chorobie. „Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił” – napisał wówczas Zbigniew Ziobro.

W marcu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratorzy przeszukali domy byłego ministra sprawiedliwości. W czasie akcji służb u Zbigniewa Ziobro znaleziono m.in. oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego sprawy śmierci ojca polityka.

