Odwołano spotkanie z udziałem polskiego ministra. W tle atak drona

W poniedziałek 2 marca cypryjska prezydencja wydała komunikat. „Wczesnym rankiem mieliśmy pojedynczy, odosobniony incydent z udziałem bezzałogowego statku powietrznego (drona), który zaatakował brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze, powodując niewielkie szkody. Dokładne pochodzenie bezzałogowego statku powietrznego jest obecnie weryfikowane, ale potwierdzono, że Republika Cypru nie była celem ataku” – czytamy w oświadczeniu, do którego dotarło RMF FM.

„W związku z tym nieprzewidzianym zdarzeniem, które niestety wpłynęło na dzisiejsze loty na Cypr, Prezydencja Cypru podjęła decyzję o przełożeniu nieformalnego posiedzenia ministrów ds. europejskich (GAC) na późniejszy termin” – podano dalej.

Odwołano spotkanie z udziałem polskiego ministra. Pilny komunikat

Jako pierwsze informację o zmianie planów cypryjskiej prezydencji podało RMF FM. – Dziś przed godziną 9:00 prezydencja cypryjska poinformowała nas o odwołaniu nieformalnego spotkania ministrów ds. europejskich w Nikozji, które miało się dziś zacząć – przekazał w rozmowie ze wspomnianym źródłem Ignacy Niemczycki.

Właściwe obrady zostały zaplanowane na wtorek, a wśród tematów było rozszerzenie Unii Europejskiej i przyszły unijny budżet. – Sytuacja na Cyprze wygląda na stabilną. Wygląda też na to, że to nie Cypr był celem ataków – podkreślił Ignacy Niemczycki.

Głos w sprawie zabrała szefowa Komisji Europejskiej. „Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę jasno powiedzieć: wspólnie, stanowczo i jednoznacznie wspieramy nasze państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia" – napisała Ursula von der Leyen na platformie X (dawnym Twitterze – red.).

