Nowe wieści o stanie zdrowia Ziobry. Te słowa nie napawają optymizmem

Zbigniew Ziobro kilka miesięcy temu wycofał się z aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Taka decyzja została podjęta w związku ze zdiagnozowaniem u byłego ministra sprawiedliwości choroby nowotworowej przełyku. W połowie marca Zbigniew Ziobro poinformował, że przeszedł skomplikowaną operację.

„Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił” – napisał wówczas Zbigniew Ziobro.

Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. Kempa: Nastąpiło pogorszenie

Beata Kempa przekazała najnowsze informacje na temat stanu zdrowia polityka. Europoseł Suwerennej Polski podkreśliła, że Zbigniew Ziobro zamiast rekonwalescencji „po prostu został zmuszony do powrotu do domu” ze względu na przeszukania, które służby przeprowadziły w jego nieruchomościach. Kempa podkreśliła, że to mogło przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. – I to pogorszenie nastąpiło – powiedziała europoseł na antenie Radia Zet.

– Oczywiście, nie chcę wypowiadać się za rodzinę. Jestem mocno z nimi. Pozdrawiam pana ministra, całą jego rodzinę, w szczególności żonę, mamę, dzieci i brata. Ale przestrzegam przed jednym: zemsta naprawdę ma swoje granice. Uważam i traktuje to, co się dzieje, w kategoriach absolutnie prymitywnej zemsty politycznej przy użyciu takiej instytucji jak prokuratura. Ja po prostu przed tym przestrzegam. Nie godzę się na to – kontynuowała Beata Kempa. – To, że mieliśmy z Platformą Obywatelską oddzielne wizje, inne wizje funkcjonowania różnych instytucji, funkcjonowania państwa w różnych jego obszarach, to nie znaczy, że my mamy być za to karani – podsumowała europoseł Suwerennej Polski.

Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wydała komunikat