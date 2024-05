„Niedyskrecje”. Morawiecki na celowniku kolegów. Co najbardziej męczy Tuska?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Narasta nienawiść między frakcjami w Zjednoczonej Prawicy. Publicznie członkowie różnych frakcji bronią swoich partyjnych wrogów, ale w nieoficjalnych rozmowach mają o nich do powiedzenia wyłącznie złe rzeczy.

Na celowniku jest przede wszystkim były premier Mateusz Morawiecki, który jeździ po Polsce i promuje w kampanii europejskiej swoich niedawnych współpracowników z rządu. Jego przeciwnicy zarzucają mu, że tą aktywnością bardziej szkodzi formacji niż jej pomaga.

Szczególne pretensje mają do premiera politycy Suwerennej Polski, uważając, że działa on wbrew ich interesom. A chodzi m.in. o to, że premier promuje Michała Dworczyka, który kandyduje do Europarlamentu z listy na Dolnym Śląsku. A to może zagrozić mandatowi europoseł Beaty Kempy w tym okręgu.

Beata Kempa i Patryk Jaki są jedynymi eurodeputowanymi Suwerennej Polski, która chciałaby zachować stan posiadania. Tymczasem jej kandydaci są w tych wyborach pozbawieni wsparcia Zbigniewa Ziobro, który jest w trakcie leczenia. Stąd zaniepokojenie aktywnością Morawieckiego na rzecz innych kandydatów.

Nie tylko na Dolnym Śląsku były premier krzyżuje szyki różnym kandydatom.