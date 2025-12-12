Przepowiednia dla Polski i świata na 2026 rok. Jasnowidz Jackowski znów szokuje

Jeden z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych jasnowidzów w Polsce przedstawił swoje wizje na przyszły rok. Krzysztof Jackowski na swoim kanale na YouTube opowiadał m.in. o życzeniach, składanych przez polskie władze dla żołnierzy, walczących poza granicami naszego kraju.

Jasnowidz Jackowski wieszczy podział Ukrainy na trzy części

Mówił też, że w 2026 roku może dojść do podziału Ukrainy. Nasz wschodni sąsiad w jego wizji miałby rozpaść się na trzy części: jedną w pełni rosyjską, drugą ukraińską ale pod wpływem rosyjskim oraz trzecią w pełni ukraińską.

– Będzie tam mnóstwo ofiar w rejonie Doniecka. Los Polski jest bardzo niepewny. Podobnie jak dwóch, trzech innych europejskich państw na południe od Polski – przepowiadał Jackowski. na 2026 rok zapowiadał też suszę oraz ogromne pożary lasów w „jakimś rogu Polski”.

– Widzę coś takiego, że wyszły wojska, są to niepolskie wojska. I one zajęły kawałek Polski, ale nie padł żaden strzał. Ani z jednej, ani z drugiej strony i te wojska będą tak stacjonowały, ale nie będzie wymiany militarnej z jednej czy z drugiej strony – opowiadał.

Donald Trump odejdzie? Jasnowidz mówi o destabilizacji USA

W 2026 roku jego zdaniem Donald Trump przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dojdzie do tego przez chorobę polityka lub z innych powodów. Pojawią się też głosy, że Ameryka traci demokrację, a kraj zacznie się destabilizować.

– W 2026 roku dojdzie też do poważnego zagrożenia militarnego. W Stanach Zjednoczonych wybuchną masowe protesty przeciwko prezydentowi, który zastąpi Trumpa. Społeczeństwo będzie dążyć do jego obalenia, a rozruchy obejmą duże obszary kraju – ostrzegał jasnowidz.

