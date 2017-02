Na rynku pojawił się pierwszy tygodnik polsko-arabski. „Treści mają wzbudzać pozytywne emocje”

Pierwszy numer „ZPZ Gazety” kosztuje 2 złote i jest na razie dostępny w czterech kioskach w różnych dzielnicach Warszawy. Teksty w tygodniku pisane są w języku polskim, angielskim oraz arabskim. Redaktor naczelny magazynu, Alzachrani Abdullach tłumaczy, że wydawane przez niego czasopismo jest kierowane nie tylko do mieszkającej w Polsce społeczności muzułmańskiej, ale również do wszystkich osób, które chciałyby lepiej poznać kulturę islamu, a także są zmęczone pojawiającym się w mediach głównego nurtu negatywnym przekazem. Dziennikarz podkreślił, że oferowane przez niego treści są kierowane do wszystkich, bez względu na narodowość, pochodzenie czy wyznawaną religię.

Treści umieszczane w „ZPZ Gazeta” mają mieć bowiem pozytywny wydźwięk i wzbudzać u czytelników dobre emocje, a wręcz wywoływać uśmiech. Duża część artykułów jest poświęcona Warszawie - bieżącym wydarzeniom z miasta, ciekawostkom czy historii. Ponadto, magazyn organizuje również konkurs „Best of the Best. For making Warsaw brighter”, w którym czytelnicy będą mogli wybrać najlepszą w ich opinii restaurację czy ulicę w stolicy. Na chwilę obecną oprócz redaktora naczelnego w zespole „ZPZ Gazety” znajduje się pięciu dziennikarzy.