Lider KOD: Mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która opanowała państwo

Krzysztof Łoziński wyjaśnił, że jego zdaniem blokowanie miesięcznic smoleńskich „ma sens jako element większej sprawy”. – Tylko my się przeciwstawiamy temu, co robi ekipa rządząca i trzeba powiedzieć otwarcie i jasno jest to przestępstwo z art. 127 kodeksu karnego, czyli próba nielegalnej zmiany ustroju państwa – zaznaczył. Dodał, że jego zdaniem w miesięcznicach „dawno nie ma żadnej próby uczczenia czegokolwiek”.

Lider KOD, komentując apele rodzin smoleńskich o zaprzestanie protestów w trakcie miesięcznic, podkreślił, że jego zdaniem każdy moment jest dobry, by przeciwstawiać się władzy. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość dąży do nielegalnej próby zmiany ustroju. – Mamy do czynienia z bardzo ciężkim przestępstwem zagrożone karą od 10 lat do dożywocia. To nie jest jakiś drobiazg, to nie jest wykroczenie drogowe. To jest próba wprowadzenia w Polsce dyktatury w sposób całkowicie nielegalny, w sposób zorganizowany, przemyślany. Ja mówię otwarcie, mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która opanowała państwo – podkreślił Krzysztof Łoziński.