Kto atakuje Radio Maryja? Zdaniem o. Rydzyka masoneria i loża B’nai B’rith

„Doświadczamy ataków na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe od początku. One miały miejsce już wtedy, gdy Radio nie zaczęło nawet nadawać, dopiero przygotowywaliśmy się do tego w małym domku w Toruniu, w bardzo trudnych warunkach. I już wówczas w gazetach źle o nas pisano” mówił o. Rydzyk w wywiadzie. „Niedawno oglądałem nasze archiwum, z wycinkami z gazet od czerwca 1996 roku do początku czerwca tego roku. Jest w nim ponad 48 tysięcy różnych tekstów z gazet na nasz temat i tylko nieliczne z nich są pozytywne” – zaznaczał.

„Zdecydowana większość nas atakuje, a są to tylko fragmenty z dużych gazet, nie gromadzimy artykułów z czasopism lokalnych. Czyli rocznie jest to około 3 tys. tekstów. Jeśli przemnożymy to przez nakład czasopism, to widać, jak dużą siłą rażenia oni dysponują. Jeżeli dodamy do tego jeszcze stacje radiowe, telewizyjne, internet, kabarety itp., to trudno jest nawet policzyć, ile jest tych przykładów wrogości wobec Radia Maryja” – zwracał uwagę.

Ataki nadchodzą falami

Jak mówi o. Rydzyk, ataki wymierzone w jego dzieło nadchodzą „falami”.„To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, jaka jest w Radiu Maryja, Telewizji Trwam czy w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Gdy dowiaduję się o tych wszystkich oszczerstwach, to sam się siebie pytam, czy to są te działania, o których mnie już dawno ostrzegali bracia kapłani. Pierwszy raz, przed laty, gdy dopiero powstawał projekt Radia Maryja, spotkałem się z zakonnikiem, Włochem, który już wtedy mi mówił, co mnie czeka. Powiedział: >>Siły wrogie Kościołowi nie dadzą ci spokoju, będą cię chcieli zniszczyć<<. W ten sposób mówił o masonerii” – opowiedział redemptorysta.

„Tadeusz, oni cię zabiją”

„Drugie spotkanie miało miejsce w naszej małej kaplicy, z której teraz transmitujemy wieczorną modlitwę różańcową. Do kaplicy wszedł wtedy mój przyjaciel, kapłan ze Szwajcarii, i powiedział: „Tadeusz, oni cię zabiją”. Zapytałem, jak to zrobią. I usłyszałem odpowiedź: „Przez media. Oni cię będą chcieli zabić, odbierając dobre imię u ludzi”. I dodał, że zna te mechanizmy z własnego życia. Jego mama mogła się ochrzcić dopiero wtedy, gdy skończyła 21 lat, ale wtedy dziadkowie wyrzekli się jej, a potem i wnuków, gdyż „byli tak wysoko w tych strukturach”. Nie powiedział, o jakie struktury chodzi, ale możemy się tego domyślić” – powiedział w wywiadzie.

B’nai B’rith

Ojciec Rydzyk zasugerował także, że źle życzą mu przedstawiciele najstarszej nieprzerwanie działającej żydowskiej organizacji na świecie. „W paru źródłach pojawił się tekst >>Czas rozwiązać problem Radia Maryja<<. Najpierw wyszło to z kręgu loży B’nai B’rith i było zamieszczone na stronie jednej z ambasad, o czym przeczytałem w >>Naszym Dzienniku<<. Sformułowanie to potem było powtórzone przez inne podmioty i to od razu mnie zastanowiło, czy nie jest to przez kogoś sterowane” – powiedział. Organizacja wspomniana przez o. Tadeusza Rydzyka bywa oskarżana o działalność polityczną ukierunkowaną na przenikanie do stanowisk kierowniczych w mediach różnych krajów i cenzurowanie treści uważanych przez nią za antysemickie.

Politycy i media liberalno-lewackie

Jak podkreśla założyciel Radia Maryja, w atakach na jego przedsięwzięcia „celują politycy opozycji i media liberalno-lewackie”. „Oskarżając nas, posługują się kłamstwami i pomówieniami. Twierdzą, że Radio Maryja dostaje miliony, że te miliony dostaje o. Tadeusz Rydzyk. Ale żadnych milionów nie ma, nikt nam nie rozdaje pieniędzy. Jeśli nawet jakieś środki są nam przyznawane, to na konkretne cele” – przekonywał.