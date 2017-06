Posłanka PiS napisała list do papieża w obronie ojca Rydzyka. „Radio Maryja to jedyna rzetelna rozgłośnia”

Posłanka PiS Anna Sobecka, która w przeszłości była związana z Radiem Maryja jest znana ze swojego przywiązania do wartości religijnych. To właśnie ta parlamentarzystka była odpowiedzialna za projekt uchwały o uczczeniu przez Sejm 100. rocznicy objawień fatimskich.

Tym razem Sobecka postanowiła zareagować na apel, który pod koniec maja pojawił się w internecie. Na platformie Avaaz udostępniono petycję obywatelską do Ojca Świętego w sprawie przywrócenia mediom ojca Rydzyka religijnego charakteru oraz ukrócenia politycznej działalności redemptorysty. „Maksyma Radia Maryja, które kontroluje Tadeusz Rydzyk, brzmi >>Katolicki głos w Twoim domu<<. Jest to głos: agresywny, antyimigrancki, nacjonalistyczny oraz często pełen nienawiści. Tadeusz Rydzyk dzieli Polaków na lepszych i gorszych” – czytamy w opisie petycji, pod którą podpisało się już 45 tysięcy osób.

Zupełnie innego zdania jest posłanka PiS. Anna Sobecka w liście skierowanym do papieża Franciszka stanęła w obronie ojca Rydzyka. Zdaniem parlamentarzystki „wolność katolickich mediów w Polsce jest poważnie zagrożona, co wynika z działań totalnej opozycji oraz liberalno-lewicowych dziennikarzy”. „Posługując się kłamstwem i manipulacją, próbują zdyskredytować w oczach opinii publicznej dyrektora Radia Maryja o. dr. Tadeusza Rydzyka oraz dzieła ewangelizacyjne utworzone i działające z Jego inspiracji. Radio Maryja wiernie służy Panu Bogu, Kościołowi i Polakom, a przy tym wspiera formację katolicką i patriotyczną. Jako jedyna rozgłośnia rzetelnie informuje oraz broni wartości chrześcijańskich” – stwierdziła Anna Sobecka. W dalszej części listu posłanka dodała, że „ojciec Rydzyk odgrywa niebagatelną rolę we wspieraniu Polaków w wierze i miłości do ojczyzny”.