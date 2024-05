Poseł KO reaguje na tekst „Wprost” o majątku ludzi Rydzyka. „Tego nie można tak zostawić”

Majątek fundacji Lux Veritatis i osób powiązanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem przez lata powiększał się nie tylko o przelewane przez wiernych datki czy „samochody od bezdomnego”, ale również o nieruchomości w całym kraju, co w tym tygodniu ujawniamy we „Wprost”. Ojciec Dyrektor korzystał z przychylności władz oraz hojności słuchaczek, które na rzecz fundacji przepisywały mieszkania i domy. Do tego dochodziły miliony w ramach państwowych dotacji.

– To pokazuje skalę zachłanności pana Rydzyka i ludzi, których wychwalał z ambony w każde urodziny Radia Maryja – komentuje ustalenia „Wprost” poseł KO Dariusz Joński.

– Uważam, że wszystkie finanse ojca Rydzyka powinny być prześwietlone przez Krajową Administrację Skarbową. Po drugie trzeba się zastanowić, czy nie doszło do płatnej protekcji. Cały majątek mógł być budowany przy ogromnym zaangażowaniu polityków, którzy mogli czerpać z tego korzyści – zauważa Joński.

– Liczę na zdecydowane działania prokuratury. Uważam, że w przypadku pana Rydzyka możemy mieć do czynienia z konfiskatą majątku. Krok po kroku wszystko musi być wyjaśnione – dodaje.

Zakręcony kurek z pieniędzmi

Politycy obozu rządzącego jeszcze przed wyborami zapowiadali, że zakręcą kurek z pieniędzmi dla instytucji powiązanych z Rydzykiem. Donald Tusk mówił o „chorobliwej zależności” państwa od „ludzi jak ksiądz Rydzyk”. Po wyborach pojawiły się zapowiedzi, że powstanie rządowy raport o tym, ile państwowych pieniędzy popłynęło do redemptorysty. Lista dotacji jest długa.

Kwotą ponad 220 mln zł rząd miał wesprzeć budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, kilkadziesiąt milionów otrzymała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, ponad 50 mln zł ojciec Rydzyk miał dostać na swoją geotermię, a kolejne 30 mln zł na Telewizję Trwam.

Czytaj też:

Ujawniamy majątek ludzi ojca Rydzyka. Politycy PiS, luksusowe rezydencje i mieszkania od seniorek

Dotacjami ma się zająć również Najwyższa Izba Kontroli. W marcu marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył wniosek o kontrolę, w jaki sposób publiczne pieniądze trafiały między innymi do redemptorysty. Z kolei w styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że wstrzymało wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości, między innymi na rzecz Fundacji Lux Veritatis, która do końca 2026 roku miała otrzymać ponad 7 milionów złotych. Natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej musi zwrócić dotację na utworzenie kierunku "Informatyka medialna".