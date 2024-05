Czasiw Jar i Wołczańsk celem Rosji. „Stara się osiągnąć sukces przed dotarciem pomocy z USA”

Rosja 10 maja otworzyła nowy front w wojnie na Ukrainie. Putinowskie wojska zaatakowały obwód charkowski na północy kraju, z którego poprzednim razem zostały odparte w 2022 roku. Przez ostatnie dni w tym miejscu trwają regularne walki, obejmujące m.in. miasto Wołczańsk.

ISW: Rosja intensyfikuje wysiłki w celu przejęcia miasta Czasiw Jar

O motywacjach Rosji w ataku na obwód charkowski pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według amerykańskich analityków Rosjanie dążą w pierwszej kolejności do zdobycia miejscowości Czasiw Jar i Wołczańsk.

„Siły rosyjskie zintensyfikowały ostatnio swoje wysiłki, aby przejąć ważne operacyjnie miasto Czasiw Jar, próbując wykorzystać to, w jaki rosyjskie operacje ofensywne w północnym obwodzie charkowskim i trwające operacje ofensywne w całej wschodniej Ukrainie generują większą presję na siły ukraińskie na całym teatrze działań wojennych” – czytamy w raporcie, w którym przedstawiono rosyjskie ataki na to miasto z ostatnich dni. „Ostatnie zmechanizowane ataki Rosji w tym rejonie prawdopodobnie zapowiadają ogólną intensyfikację rosyjskich wysiłków w celu przejęcia miasta. Przejęcie Czasiw Jaru przez Rosję byłoby operacyjnie znaczące, ponieważ zapewniłoby siłom rosyjskim korzystne pozycje do przeprowadzania kolejnych operacji ofensywnych przeciwko Konstantynówce i Drużkiwce, miastom tworzącym południową część ukraińskiego pasa obronnego, który stanowi trzon obrony Ukrainy w obwodzie donieckim” – wskazuje ISW.

Amerykańscy analitycy wskazują, że „ograniczona operacja ofensywna Rosji w północnym obwodzie charkowskim ma na celu strategiczne odciągnięcie i związanie ukraińskich sił i sprzętu z trwających ukraińskich operacji obronnych we wschodniej Ukrainie”.

„Siły rosyjskie utrzymywały tempo swoich operacji ofensywnych w całej wschodniej Ukrainie w poprzednim tygodniu i prawdopodobnie będą to robić dalej, aby wykorzystać wszelkie słabości wynikające z przeniesienia ukraińskiego sprzętu i sił do operacji obronnych w północnym obwodzie charkowskim” – wskazano w raporcie. „Siły rosyjskie obecnie starają się osiągnąć taktyczne i operacyjnie znaczące sukcesy na Ukrainie przed przybyciem amerykańskiej pomocy na dużą skalę w czerwcu i lipcu 2024 roku, co umożliwi siłom ukraińskim powstrzymanie rosyjskich postępów” – dodano.

Zdobycie Wołczańska ma umożliwić realizację kolejnych celów Rosji

ISW przewiduje, że siły rosyjskie przygotowują się do drugiej fazy swojej operacji ofensywnej w północnym obwodzie charkowskim, którą prawdopodobnie zamierzają rozpocząć po przewidywanym przejęciu Wołczańsk.

„Prezydent Zełenski oświadczył, że rosyjskie dowództwo wojskowe dąży do ataku na miasto Charków, ale siły rosyjskie nie mają wystarczającej liczby ludzi, aby przejąć tak duże miasto, więc siły rosyjskie będą powoli przesuwać się w kierunku miasta Charków jako część wysiłków mających na celu zmuszenie sił ukraińskich do wycofania się z tego rejonu. Dostępne dowody wskazują, że siły rosyjskie jak dotąd zaangażowały jedynie ograniczoną liczbę przygotowanych sił, które Rosja utrzymuje w obwodach biełgorodzkim, kurskim i briańskim do operacji ofensywnych w tym rejonie” – wskazują amerykańscy analitycy.

W raporcie wskazano, że „siły rosyjskie priorytetowo traktują obecnie zajęcie Wowczańska, gdyż jest to prawdopodobnie jeden z pozostałych celów taktycznych pierwszej fazy działań ofensywnych w północnym obwodzie charkowskim”.

„Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie wybrało zajęcie Wowczańska jako jeden z kluczowych celów taktycznych pierwszej fazy operacji ofensywnej w północnym obwodzie charkowskim, ponieważ Wowczańsk jest największą osadą bezpośrednio na granicy, która zapewniłaby siłom rosyjskim punkt wyjściowy blisko rosyjskiego zaplecza do przygotowania i rozpoczęcia drugiej fazy rosyjskiej operacji ofensywnej” – wskazuje ISW. „Nie jest jasne, czy druga faza rosyjskiej operacji ofensywnej w północnym obwodzie charkowskim będzie priorytetowo traktować operacyjny cel Rosji, jakim jest rozszerzenie pożądanej »strefy buforowej« wzdłuż granicy międzynarodowej, czy operacyjny cel Rosji, jakim jest dotarcie w zasięg efektywnej możliwosci ataku za pomocą artylerii lufowej miasta Charków i jego okolic. Siły rosyjskie mogą również przewidywać kolejną fazę operacji ofensywnej z Wowczańska, która ma na celu posuwanie się w kierunku miejscowości Wełykyj Burłuk w celu zagrożenia operacyjnemu zapleczu ukraińskiego ugrupowania sił broniącego się w kierunku Kupiańska” – wskazano.

