Rosjanie otworzyli nowy front. Zełenski: Toczą się zacięte walki

Agencja Reutera poinformowała, że siły rosyjskie rozpoczęły w piątek nową ofensywę lądową w Ukrainie. Pancerny atak miał mieć miejsce w obwodzie charkowskim, kilkadziesiąt kilometrów od Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Przypomnijmy, że miasto to było już celem ofensywy na samym początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku, ale po kilku tygodniach walk, Ukraińcom udało się odeprzeć atak.

Rosja rozpoczyna ofensywę w obwodzie charkowskim. „Toczą się zacięte walki”

Jednak tym razem Rosjanie mają ponownie spróbować ataku na tym kierunku. Charków leży jedynie 30 kilometrów od granicy, co ułatwia najeźdźcy przeprowadzenie ataku. Atak na obwód charkowski jest otwarciem kolejnego frontu, tym razem na północy kraju w toczącej się wojnie, która w ostatnich miesiącach skupiała się na wschodzie i południu.

Jak wynika z opublikowanego w piątek 10 maja wieczorem komunikatu sztabu ukraińskiej armii Rosjanie przeprowadzili pięć ataków w kierunku Słobożańska w obwodzie charkowskim. „Na kierunku Słobożańskim przeciwnik przeprowadził 5 ataków w rejonach miejscowości Krasne, Morochowiec, Olijnikowe, Hatiszcze w obwodzie Charkowskim. Przeprowadził naloty w rejonach miejscowości Głębokie, Łukjanci, Ogircowe, Wowczansk, Wiłcza, Lipec, Słobożanskie, Sosnowy Bór, Ukraińskie w obwodzie Charkowskim” – czytamy w komunikacie.

Jak podało ukraińskie ministerstwo obrony w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie, do próby przełamania frontu pod osłoną wojsk pancernych doszło o godzinie piątej rano czasu ukraińskiego. W rejon walki zostały skierowane posiłki. Ataki miały zostać odparte, ale walki mają trwać w rejonie przygranicznych wsi. Informację o trwających walkach potwierdził też Gubernator obwodu charkowskiego.

– Rosja rozpoczęła nową falę działań ofensywnych na tym kierunku. Ukraina spotkała się tam z nimi naszymi żołnierzami, brygadami i artylerią – powiedział w ciągu dnia prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie, podczas spotkania z prezydent Słowacji Zuzaną Caputovą – Teraz toczy się zacięta walka na tym kierunku – dodał.

