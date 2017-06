Nowoczesna chce przyjmować uchodźców z pominięciem rządu. Petru pisze list do biskupów i samorządowców

W liście skierowanym do 150 prezydentów i burmistrzów miast, a także biskupów i arcybiskupów Ryszard Petru z Nowoczesnej prosi o informacje dotyczące faktycznych zdolności lokalnych społeczności w zakresie przyjmowania uchodźców. Jednocześnie namawia samorządowców i przedstawicieli Kościoła do współpracy w ramach tego projektu.

„Realne rozwiązanie kryzysu uchodźczego może nastąpić tylko w porozumieniu z samorządami i parafiami - podmiotami, które mogą zadeklarować dobrowolne przyjęcie uchodźców. W związku z tym, pytanie, którego dotychczas nie zadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji adresuję do Pana. Proszę o informację, ilu uchodźcom kierowana przez Pana administracja może zaoferować schronienie? Jednocześnie deklaruję pełne wsparcie posłów i członków Nowoczesnej w koordynacji działań na rzecz wspólnej pomocy uchodźcom. Pokażmy uchodźcom i Europie naszą solidarność” – pisał Petru do każdego ze swoich adresatów.

„Strach przed uchodźcami, na którym bazuje partia rządząca, nie powinien stłumić w nas – Polakach – odruchów człowieczeństwa. Nie możemy pozostać obojętni na los milionów uciekających przed wojną i szukających w Europie schronienia osób” – podkreślał lider Nowoczesnej. „Historia i przyszłe pokolenia ocenią postawę rządzących. Ale my nie możemy pozwolić, by stosowana przez PiS retoryka niechęci do uchodźców była głosem sumienia wszystkich Polaków” – podkreślał polityk.