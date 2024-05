Nowoczesny sprzęt wojskowy przejedzie przez Polskę. Przerzut potrwa trzy dni

Na pierwszą połowę 2024 roku zaplanowano serię ćwiczeń NATO pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Łącznie uczestniczy w nich ok. 90 tys. żołnierzy państw sojuszu oraz Szwecji.

– Trwają największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Ich kryptonim Steadfest Defender 24 to wolnym tłumaczeniu niezłomny obrońca. I rzeczywiście są one wyraźnym sygnałem gotowości członków Sojuszu do wspólnej obrony – mówił o nich Władysław Kosiniak – Kamysz, wicepremier i szef resortu obrony.

Holenderski sprzęt wojskowy przejedzie przez Polskę

W związku z ćwiczeniami przez terytorium Polski przejedzie holenderska armia. W przerzucie z niemieckiego Oberlausitz do litewskiego Kazla Rudza udział weźmie ok. 800 żołnierzy i 200 pojazdów wojskowych.

Przerzut rozpocznie się 10 maja i potrwa trzy dni, z czego dwa dni potrwa przemarsz przez terytorium RP sił wielkości grupy bojowej, w kolumnach liczących 10 pojazdów kołowych każda. Grupa bojowa jest jednostką połączoną, składającą się głównie z elementów 13. Lekkiej Brygady z holenderskiego Oirschot.

Podczas przerzutu wojsk na terytorium Polski widoczne będzie wiele podstawowych sprzętów holenderskiej armii. Będą to m.in. wozy bojowe Boxer, Fennek, Bushmaster, Mercedes Benz i Scania Gryphus.

Żandarmeria Wojskowa wesprze holenderską armię

Konwój eskortować będzie polska Żandarmeria Wojskowa. Polskie wojsko zapewni także noclegi dla holenderskich żołnierzy w koszarach.

„Przed rozpoczęciem przerzutu żołnierze holenderscy przez kilka tygodni prowadzili ćwiczenia w Niemczech i będą je kontynuować na Litwie. Szkolenie zakończy się 29 maja w Pabrade, po czym całość sił powróci statkiem do Królestwa Niderlandów” – informuje Wojsko Polskie.

I dalej. „Podczas manewrów armia holenderska ćwiczy zdolność do pokonywania dużych odległości i demonstruje obronę terytorium NATO w ramach odstraszania i obrony Sojuszu” – czytamy.

Wojsko Polskie apeluje do osób widzących kolumnę

Wojsko przypomina także, jak zachować się na drodze, kiedy w pobliżu przejeżdża kolumna. Należy wówczas zachować szczególną ostrożność, nie wjeżdżać pomiędzy wojskowe pojazdy i skupić się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów.

Co więcej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje o niepublikowanie zdjęć, informacji, czy lokalizacji wojsk. „Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności naszego kraju” – podkreślono.

Czytaj też:

Jasny sygnał szefa NATO ws. zachodnich wojsk. „Kijów o to nie prosił”Czytaj też:

Wojskowa Służba Zdrowia w rozsypce? Ambicje personalne mają blokować reformy